عبارة على التاج الماسي تثير الجدل.. اعرف ما هي وماذا تعني؟

أثار حفل زفاف الأميرة رجوة الحسين زوجة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني الجدل بتاجا ماسيا من دار يان سيكارد وهو يحمل عبارة باللغة العربية وهي "رجوة من الله"، وهو تلك اللقب الذي قد أطلقته الملكة رانيا في كلمة مؤثرة خلال حفل الحناء الذي أقيم في قصر الحسينية الأسبوع الماضي. على كنتها الجديدة التي ألقتها

وأبدى رواد السوشيال ميديا ومراقبو الحدث الملكي إعجابهم بتلك العبارة العربية التي اختارتها الأميرة رجوة وذلك على تاجها الملكي وحرصها على إثبات اعتزازها فخرها و ذلك بهويتها العربية.

وولدت الأميرة رجوة الحسين في الرياض، وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة