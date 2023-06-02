عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عبارة على التاج الماسي تثير الجدل.. اعرف ما هي وماذا تعني؟

صدى البلد

أثار حفل زفاف الأميرة رجوة الحسين زوجة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني الجدل بتاجا ماسيا من دار يان سيكارد  وهو يحمل عبارة باللغة العربية وهي "رجوة من الله"، وهو تلك اللقب الذي قد أطلقته الملكة رانيا في كلمة مؤثرة خلال حفل الحناء الذي أقيم في قصر الحسينية الأسبوع الماضي. على كنتها الجديدة التي ألقتها 

وأبدى رواد السوشيال ميديا ومراقبو الحدث الملكي إعجابهم بتلك العبارة العربية التي اختارتها الأميرة رجوة وذلك على تاجها الملكي وحرصها على إثبات اعتزازها  فخرها و ذلك بهويتها العربية.

وولدت الأميرة رجوة الحسين في الرياض، وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة 

حفل زفاف حفل زفاف الأميرة رجوة زوجة الأمير الحسين ولي العهد الأردني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

ضحية العاصفة ونقابة المهندسين تبكي وفاتها.. ماذا تعرف عن رانيا مصطفى

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

شركة ألمانية تعلن اكتشاف كنز جديد في دلتا مصر | إيه الحكاية

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

شاب يفقد أكثر من نصف وزنه في وقت قياسي.. اعرف القصة

سيدة تثير الجدل بفقدان 88 كجم من وزنها.. تعرف على قصتها

عقار بإحدى محافظات مصر يثير روح الفكاهة والسخرية لرواد السوشيال ميديا.. شاهد

عروس تثير الجدل بارتداء حماتها لملابس غير متوقعة بحفل زفافا ابنها.. تفاصيل

«بلا حواجز»|مشروع تخرج لطالبات آداب القاهرة لنشر الحضارة المصرية بين المكفوفين ولتنشيط السياحة

عبر تويتر.. فيديو يثير الجدل للعثور على جثة جرفتها سيول الأردن

سر ظهور حوت بالقرب من السواحل النرويجية أعرف القصة وسبب ظهوره ؟

حصد آلاف المشاهدات.. طفلة يمنية تثير عاطفة رواد السوشيال ميديا بمقطع فيديو

ترشيحاتنا

كيف تحفظ قلبك من الشرك؟.. كنزان عظيمان لا تغفلهما في ساعة الإجابة

أغنى رجل على وجه الأرض.. إيلون ماسك يستعيد لقبه مرة أخرى

تحرك عاجل من أمريكا ضد روسيا بسبب معاهدة ستارت

المتحف القومي للحضارة المصرية يحيي ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر

حتى الغد.. الأرصاد تحذر: أمطار وحرارة مرتفعة ورياح ورمال مثارة

توقعات برج القوس اليوم الجمعة 2 يونيو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنع لها خصيصا .. شاهد |ماذا كتبت الأميرة رجوة على تاج زفافها؟

عبارة على التاج الماسي تثير الجدل.. اعرف ما هي وماذا تعني؟

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

اكتشف علاج كل أضرار العاصفة الترابية

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ