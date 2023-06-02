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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ورش عمل توعوية للعاملين بالسياحة والآثار عن الاستراتيجية الوطنية

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

تنظم وزارة السياحة، بصفة دورية، سلسلة من ورش العمل التوعوية للمديرين ومديري العموم ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية المختلفة بالوزارة والهيئات التابعة لها، لتعريفهم بالاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ومسارات العمل خلال المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف المرجوة منها وتحقيق النمو السريع في صناعة السياحة في مصر بنسبة تتراوح ما بين 25%- 30% سنوياً للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وتم تنظيم ورشة عمل لمديري الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، حيث قامت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة باستعراض تفاصيل الاستراتيجية ومحاورها الرئيسية والخطوات التنفيذية لتفعيلها.

كما تم فتح باب النقاش والحوار والاستماع إلى آراء ورؤى ومقترحات الحضور بشأن هذه الاستراتيجية.
 

وزارة السياحة والآثار ورش العمل التوعوية الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة الاستراتيجية الوطنية الأنشطة السياحية الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار

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