ورش عمل توعوية للعاملين بالسياحة والآثار عن الاستراتيجية الوطنية

تنظم وزارة السياحة، بصفة دورية، سلسلة من ورش العمل التوعوية للمديرين ومديري العموم ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية المختلفة بالوزارة والهيئات التابعة لها، لتعريفهم بالاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ومسارات العمل خلال المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف المرجوة منها وتحقيق النمو السريع في صناعة السياحة في مصر بنسبة تتراوح ما بين 25%- 30% سنوياً للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وتم تنظيم ورشة عمل لمديري الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، حيث قامت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة باستعراض تفاصيل الاستراتيجية ومحاورها الرئيسية والخطوات التنفيذية لتفعيلها.

كما تم فتح باب النقاش والحوار والاستماع إلى آراء ورؤى ومقترحات الحضور بشأن هذه الاستراتيجية.

