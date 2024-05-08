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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يوجه الشكر لوزير الشباب والرياضة لهذا السبب| تفاصيل

صدى البلد

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بقرار وزارة الرياضة بزيادة الحضور الجماهيري في المباريات المحلية والإفريقية.

 

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “بشكر أشرف صبحي على البيان الصادر بزيادة عدد الجمهور لأنه الأمر مطلوب جدا بالكرة المصرية ”. 

 

وفي اجتماع موسع عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر الثلاثاء بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلي الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية وكافة الجهات المعنية بالدولة ووزارة الداخلية، وذلك لبحث زيادة عدد الحضور الجماهيري وضوابط الحضور الجماهيري بالاستادات خلال المباريات المحلية لكرة القدم وأيضًا خلال مباريات الأندية المصرية بجميع البطولات الإفريقية التي يشاركون بها.

 

 

 

حيث وافقت كافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية خلال الاجتماع على زيادة الحضور الجماهيري في الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية بالإضافة إلى السماح بالحضور الجماهيري كاملا بالبطولات الإفريقية بالأدوار نصف النهائي والنهائية للأندية المصرية المشاركة في هذه الأدوار بالطاقة الاستيعابية وبحضور جماهيري كامل العدد.

 

أما فيما يخص الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية بمصر فقد تم الاتفاق علي زيادة الحضور الجماهيري إلى 30 ألفًا من الجمهور باستادات القاهرة وبرج العرب وباقي الإستادات الأخرى يتم الحضور الجماهيري بالطاقة الكاملة للاستادات.

 

علي أن تقوم الجهات التنفيذية لاتحاد الكرة ورابطة الأندية بوضع الضوابط الخاصة بالتوعية الجماهيرية الخاصة لحضور المباريات وضبط السلوك الجماهيري، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما يخص المنظومة الجماهيرية ووفقا للقوانين ولوائح العمل المنظمة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية .

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