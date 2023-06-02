أميرة بهي الدين: مصر دولة كبيرة وتتمتع بحضارة عظيمة ولها الريادة والتميز

أكدت الإعلامية أميرة بهي الدين، أن القناة الوثائقية تخوض معركة الوعى، مشيرة إلى أن القناة لديها رغبة تقدم ومضات تحث على أن المصريين لا ينسوا الدم الذي سال، بعدحكم جماعى الإخوان الإرهابية.

وقالت أميرة بهي الدين، خلال تقديمها برنامج “أفتح باب قلبك”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن مصر دولة كبيرة وتتمتع بحضارة عظيمة ولها الريادة والتميز على مر العصور

حتى لا ننسى جرائمهم.

وتابعت مقدمة برنامج “أفتح باب قلبك”، أن القناة الوثائقية تشارك في مرحلة الوعي، مؤكدة أنه ستقوم ببث تفاصيل ما حدث من جماعة الإخوان الإرهابية، حتى لا ننسى جرائمهم.