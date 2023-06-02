إعلان نتائج مراحل النقل للثانوي العام بتعليم الجيزة .. السبت والأحد

تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن اتاحة نتائج الصف الاول الثانوي والثاني الثانوي بالمدارس مجانا يومي السبت والأحد القادمين.

وذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزه وحرصا على أمن سلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس.

وذلك في إطار خطة عمل تنظيمية وتيسيرا على أولياء الأمور سيتم اعلان نتائج الصف الأول الثانوي العام يوم السبت الموافق ٣ يونيو ويوم الأحد الموافق ٤ يونيو لطلاب الصف الثاني الثانوي العام.

علي أن تعلن النتائج بلوحة الإعلانات بالمدرسة بدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت اي مسمى.