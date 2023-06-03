تحارب الفقر.. بنت البادية ببئر العبد تحصل على شهادة منظمة التجارة العادلة

حققت جمعية بنت البادية للتنمية ببئر العبد محافظة شمال سيناء، نجاحات ملحوظة فى اطار الحد من الفقر ، وحصولها على شهادة المنظمه العالميه للتجاره العادله ،وذلك من خلال تطبيق المبادئ العشر للمنظمه.

وقالت صابحة إبراهيم رئيسة الجمعية ، انه تم العمل على توفير الفرص للمنتجين الفقراء من خلال الأنشطة التنموية التي تمارسها الجمعية ، خاصة في مجال المشغولات اليدوية التي تعتمد على العناصر والمقومات البيئية، و التي تتميز في استخدامها المرأة السيناوية .9

وكذا قيام الجمعية بالمشاركة في المعارض ومناقذ البيع لهذه المنتجات في إطار ممارسات التجاره العادله، وقد حقق ذلك دخلا عادلا للاسر، خاصة الأسر المعيلة التي تقوم على سؤونها المرأة .

تمكين المرأة اقتصاديا:

كما حرصت الجمعية على ضمان عدم ممارسة تشغيل الاطفال والعمل القصرى في إدارة الأعمال التي تمارسها الجمعية ، والالتزام كذلك بعدم التميز وبالمساواه بين الجنسين، والعمل على تمكين المرأءه اقتصاديا وحرية التنظيم .



هذا إلى جانب الحرص على ضمان توفير ظروف العمل الجيدة خاصة وان المرأة السيناوية تفضل القيام بأعمال المشغولات البيئية اليدوية داخل منزلها .

وقالت ،أن الجمعية تحرص على المشاركة في تنفيذ برامج تدريبية، لتوفير بناء القدرات خاصة لفريق العمل الإداري والمحاسبي. والعمل كذلك على تعزيز فرص التجاره ، بفتح منافذ متعددة لتسويق المنتجات والمشغولات اليدوية .



إلى جانب حرص الجمعية على مراعاة واحترام البيئه التي تعيش فيها المرأة ، في إطار العادات والتقاليد السيناوية التي تحرص على تقدير المرأة والحفاظ على حقوقها وخصوصيتها.