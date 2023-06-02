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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية الأزهرية

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

يتابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الثانوية الازهرية للعام الدراسي الجاري، والتي تنطلق غدًا السبت.


ووجه المحافظ بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، وتوفير زائره صحية بكل معهد أزهري به لجان امتحانيه ومتابعة الحالة الصحية للطلاب وتمركز سيارة اسعاف في محيط اللجنة.

 

القضاء على الغش:


وشدد المحافظ علي توفير الهدوء والنظام أثناء الامتحانات والقضاء على أي محاولة غش، والالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الازهرية في الإجابة عن الامتحانات بقلم ازرق جاف فقط واستخدام القلم الرصاص للرسومات التوضيحية في المسودة وملئ بيانات الطالب بخط واضح وفي المكان المحدد لذلك.


من جانبه قال محمد سعد خضر، مدير عام المنطقة الازهرية بشمال سيناء، أنه تم تجهيز اللجان وتزويدها بالإضاءة الكافية والتهوية المناسبة مع توفير الجو المناسب للطلبة داخل لجان الامتحانات، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الوقائية.


وأضاف محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشئون الطلاب، انه يؤدي الامتحانات عدد 536 طالبا وطالبة (318 طالبا وطالبة فى القسم الأدبي و218 طالبا وطالبة فى القسم العلمي)، موزعين علي 7 لجان امتحانية علي مستوي المحافظة.


وتبدأ امتحانات الثانوية الازهرية غدًا السبت 3 يونيو، وتستمر حتى 12 يوليو المقبل ويتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك، وتعقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم العلمي ويوم آخر لطلاب القسم الأدبي.

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