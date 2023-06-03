عالم أزهري : الاستطاعة من شروط أداء فريضة الحج

‏قال الشيخ محمد رضا من علماء الأزهر الشريف، أن ربنا سبحانه وتعالى قال هناك شرط لفريضة الحج وهي الاستطاعة.

وتابع الشيخ محمد رضا خلال لقاء له في برنامج "بنت البلد"، تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن "حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا" وشرط الاستطاعة إما أن تكون مالية أو بدنية أو وقتية ويجب أن يعلم الناس ان الحج هو عمل لله سبحانه وتعالى ولابد في هذا العمل بالتحديد أن يكون الإخلاص لله سبحانه وتعالى.

اخلاص الانسان لله

وأضاف أنه حتى أقوم بهذا العمل يشترط أن يكون الإنسان مخلصا، أما الإنسان الغير قادر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا من صلى صلاة ثم اتبع صلاته بأن سبح ثلاثة وثلاثون و وحمد ثلاثة وثلاثون وكبر ثلاثة وثلاثون وختم المائة بلا إله إلا الله فكأنه يساويه في الأجر.