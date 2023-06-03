تحذير عاجل من وزارة الحج والعمرة السعودية لراغبي أداء الفريضة

حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية من التجاوب مع حملات الحج الوهمية ودعت الراغبين في أداء الفريضة للحجز عبر المنصات المعتمدة.

المنصات المعتمدة

كانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت في وقت سابق عن إطلاق "مبادرة جسور" بحضور 22 سفارة أوروبية؛ لتعزيز العلاقات، وتيسير سبل التواصل بينها والدول حول العالم.

وتضمن اللقاء الذي نظمته الوزارة السعودية على التعريف بمنصة "نسك حج"، وشرح التسهيلات المقدمة من المملكة، إلى جانب بيان البعد الإثرائي في الرحلة الإيمانية.

وشارك في اللقاء سفارات: الاتحاد الأوروبي، وبلجيكا، وبلغاريا، والتشيك، والنمسا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهنقاريا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليونان، وهولندا، والبرتغال، وبولندا، وإسبانيا، والسويد، والنرويج، وسويسرا، وأوكرانيا، وكوسوفو.