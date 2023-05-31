جسور | إجراء عاجل من وزارة الحج والعمرة السعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إطلاق "مبادرة جسور" بحضور 22 سفارة أوروبية؛ لتعزيز العلاقات، وتيسير سبل التواصل بينها والدول حول العالم.

كما تضمن اللقاء الذي نظمته الوزارة السعودية على التعريف بمنصة "نسك حج"، وشرح التسهيلات المقدمة من المملكة، إلى جانب بيان البعد الإثرائي في الرحلة الإيمانية.

وشارك في اللقاء سفارات: الاتحاد الأوروبي، وبلجيكا، وبلغاريا، والتشيك، والنمسا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهنقاريا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليونان، وهولندا، والبرتغال، وبولندا، وإسبانيا، والسويد، والنرويج، وسويسرا، وأوكرانيا، وكوسوفو.