قادمة من إندونيسيا.. الجوازات السعودية تستقبل أولى رحلات الحج لموسم 2023

استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم الأربعاء، رحلة ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية إندونيسيا.

وكانت الجوازات السعودية أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ/ 2023 م، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.

وأكدت الجوازات علي تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

وتعد هذه الرحلة من أولي رحلات الحج التي وصلت إلي المملكة العربية السعودية مع بدء هذا الموسم.