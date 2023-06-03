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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يهتف من المكتب البيضاوي .. بايدن: أزمة سقف الديون "تم تفاديها'

صدى البلد

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة عن 'تفادي الأزمة' في أول خطاب له من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض ، مشيدًا بإقرار مشروع قانون لتعليق سقف الديون الأمريكية وتجنب كارثة اقتصادية.

استغل بايدن هذه اللحظة لمناشدة الأمريكيين لسد الانقسامات ، قائلاً إن حله الوسط مع عضو الكونجرس الجمهوري كيفن مكارثي أظهر ما يمكن فعله.

وقال: 'بغض النظر عن مدى صعوبة سياساتنا ، نحتاج إلى رؤية بعضنا البعض ليس كأعداء ولكن كرفاق أميركيين' ، وطلب من الأمريكيين 'التوقف عن الصراخ ، وخفض درجة الحرارة والعمل معًا لتحقيق التقدم'.

وقال بايدن ، وهو ديمقراطي ، إنه سيوقع مشروع القانون ليصبح قانونًا يوم السبت ، مما ينهي شهورًا من عدم اليقين وتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف أمريكي عن السداد في وقت مبكر من 5 يونيو.

قال بايدن أثناء جلوسه في 'Resolute Desk' التاريخي في الرئاسة: 'كان التوصل إلى اتفاق أمرًا بالغ الأهمية ، وهو خبر سار جدًا للشعب الأمريكي. لم يحصل أحد على كل ما يريد. لكن الشعب الأمريكي حصل على ما يحتاجه'.

وقال 'لقد تجنبنا أزمة اقتصادية وانهيارا اقتصاديا'.

بعد مفاوضات قاسية ، أقر كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب مشروع قانون هذا الأسبوع يعلق سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار.

قال بايدن إنه للحفاظ على التقدم الاقتصادي للولايات المتحدة ، من الضروري الحفاظ على الثقة الكاملة للبلاد والائتمان في اللباقة. وقال بايدن 'المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر.'

وأشار الرئيس ، الذي يرشح نفسه لإعادة انتخابه ، إلى مشاريع قوانين أخرى من الحزبين قد وقعها وأشاد بمكارثي ، رئيس مجلس النواب، الذي كان شريكه التفاوضي الأساسي.

كان مكارثي ، مؤيدًا للرئيس السابق دونالد ترامب، واحدًا من 147 جمهوريًا صوتوا ، دون جدوى ، لإلغاء انتخابات 2020 التي فاز بها بايدن.

قال بايدن: 'لقد تمكنا من التعايش ، وإنجاز الأمور'. كلا الجانبين عمل بحسن نية.

رفض الجمهوريون زيادة سقف الديون لأشهر ، وطلبوا من بايدن والديمقراطيين خفض الإنفاق في ميزانية 2024 في المقابل. طلب البيت الأبيض اتفاقًا نظيفًا لسقف الديون قبل بدء المفاوضات.

في النهاية ، توصل بايدن ومكارثي إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة يعلق حد الدين حتى يناير 2025 ويضع حدًا أقصى للإنفاق.

صوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بـ 314 صوتًا مقابل 117 للموافقة على مشروع القانون ، وصوت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بـ63 مقابل 36.

قال بايدن: 'كان التصويت النهائي في كلا المجلسين ساحقًا'.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة إن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة 'أأأ' سيظل تحت المراقبة السلبية ، على الرغم من الاتفاق الذي سيسمح للحكومة بالوفاء بالتزاماتها.

احتفظ رؤساء الولايات المتحدة عمومًا بخطاب من المكتب البيضاوي لأهم الأحداث وأكثرها دراماتيكية: هجمات 11 سبتمبر 2001 ، على سبيل المثال ، أو انفجار مكوك الفضاء تشالنجر.

وقال البيت الأبيض إن بايدن كان يدلي بتصريحاته هناك بسبب خطورة الموقف لولا رفع سقف الديون.

تحدث الرئيس السابق رونالد ريغان إلى الأمة من المكتب البيضاوي بعد انفجار مكوك الفضاء تشالنجر في عام 1986 ؛ والرئيس السابق جورج دبليو بوش استخدم المكان لإلقاء كلمة في البلاد بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. أدلى الرئيس السابق باراك أوباما بتصريحات من المكتب البيضاوي في أعقاب تسرب النفط عام 2010 BP في ساحل الخليج.

بايدن ، الذي تولى منصبه في يناير 2021 ، تحدث من قبل خلال ساعات `` الذروة '' ، بما في ذلك خطابه عن حالة الاتحاد من الكابيتول وخطاب من الغرفة الشرقية للبيت الأبيض أثناء جائحة COVID-19.

لكن خطاب ليلة الجمعة هو الأول له من المكتب البيضاوي ، وهو مكان يسلط الضوء على قوة وسلطة الرئاسة ، حيث يسعى بايدن إلى فترة ولاية ثانية ضد مجال متزايد من المرشحين الجمهوريين.

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