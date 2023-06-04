بيراميدز يفكر في استعارة مصطفى محمد .. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تفكير مسؤولو نادي بيراميدز في ملف التعاقدات الجديدة الموسم المقبل .

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" :"يدرس مسؤولو نادي بيراميدز استعارة مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي في الموسم المقبل لمدة موسم في حال عودة اللاعب من الإعارة إلى ناديه التركي جالاتسراي في نهاية الموسم الجاري ".

وأضاف : " يبحث نادي بيراميدز عن مهاجم سوبر لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل خاصة أن هناك اتجاه داخل النادي السماوي لرحيل التونسي فخر الدين بن يوسف في نهاية الموسم في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع فريقه، الأمر الذي دفع بيراميدز للتفكير في استعارة مصطفى محمد لمدة موسم قادم في الميركاتو الصيفي ".

وتابع : " رغبة مصطفى محمد قد تقف عائقاً في هذه المسألة ، حيث يُفضِل اللاعب الاستمرار في الإحتراف الخارجي وتكرار نجاحاته السابقة مع جالاتسراي ".