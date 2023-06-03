عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

فجر مسئول داخل نادي بيراميدز مفاجآه كبرى بشأن قرار المحكمة الرياضية “كاس” بإيقاف القيد لـ بيراميدز 3 فترات متواصلة بسبب رمضان صبحي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن المحكمة الرياضية "كاس" أصدرت حكما بإيقاف قيد نادي بيراميدز 3 فترات بسبب عدم سداد القسط الأخير من صفقة رمضان صبحى لنادى هيدرسفيلد الإنجليزى.

وشدد المصدر على ،أن قيمة القسط المتبقى لنادى هيدرسفيلد الإنجليزي هو 229 ألف و819 جنيه إسترليني ،مضيفاً أن المحكمة الرياضية "كاس" أصدرت حكم درجة أولى، ويحق لبيراميدز الاستئناف عليه وفي حالة صدور حكم بشكل نهائى لا يوقف القيد في حال سداد قيمة القسط بعد صدوره.

بيراميدز يفوز على فيوتشر

حقق فريق بيراميدز فوزا على نظيره فريق فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف بيراميدز الوحيد مصطفي فتحي فى شباك فيوتشر.

وبذلك الفوز احتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، وتحمد رصيد فيوتشر عند 54 نقطة فى المركز الثالث.