تلقى 3 عروض.. موقف عبد الله السعيد من الاستمرار مع بيراميدز

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، موقف اللاعب عبد الله السعيد مع بيراميدز للموسم المقبل.

وكتب: “بيراميدز يرفض رحيل عبدالله السعيد نهاية الموسم بعد تلقيه ٣ عروض واتجاه لتمديد التعاقد معه”.

من جانب أخر، عبر إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب فيوتشر بهدف دون مقابل والابتعاد بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، والاستمرار في المنافسة للنهاية على لقب البطولة.

أضاف أن الفريق قدم مباراة قوية للغاية ونجح اللاعبون في الفوز الغالي والثلاث نقاط الهامة التي وسعت الفارق مع أقرب المنافسين إلى ٧ نقاط، واللاعبون كانوا رجالا وعند حسن الظن وتحملوا المسئولية وقدموا مباراة قوية واستحق بيراميدز الثلاث نقاط.

شدد على أن المواجهة كانت قوية وصعبة خاصة وأن المنافس خصم قوي ودائما المباريات بين الفريقين تتسم بالندية والحماس، ولكن بيراميدز كان الأخطر والأفضل واستحق الفوز والابتعاد في المركز الثاني، مشيرا إلى أن اللاعبين لديهم إصرار على تعويض المرحلة الماضية والاستمرار في الانتصارات بالدوري حتى اللحظة الأخيرة.

عادل أكد على ضرورة الفوز بمباراة فاركو المقبلة قبل التوقف الدولي، وبعدها سيبدأ في التحضير لرحلة المنتخب الأولمبي إلى المغرب لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة المؤهلة لأولمبياد باريس، متمنيا أن ينجح في قيادة المنتخب لحجز مقعده في الأولمبياد وأن يشارك لثاني مرة كلاعب في الدورة الأولمبية بعد أولمبياد طوكيو.