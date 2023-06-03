بعد تخطي فيوتشر.. بيراميدز يتحدى الأهلي ويعلن إصراره على المنافسة للتتويج بالدوري

أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على أهمية الفوز الذي حققه الفريق أمام فيوتشر بهدف دون مقابل وحصد ٣ نقاط مهمة والابتعاد بفارق ٧ نقاط بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، مشددا على أن الفريق استحق الفوز ولعب من أجلة منذ الدقيقة الأولى، وكان بإمكانه الفوز بأكثر من هدف، ولكن في النهاية الفوز مهم والثلاث نقاط غالية.

شدد على أن لاعبي بيراميدز أثبتوا أنهم رجالا وعلى قدر المسئولية خاصة بعد الخروج الأفريقي وخسارة لقبي الكأس والسوبر المصري، ويحسب لهم أنهم قرروا التعويض في الدوري وتحقيق الانتصار تلو الآخر، ومن المهم مواصلة المسيرة والفوز الثامن تواليا في مواجهة فاركو المقبلة والتي لابد من الفوز بها للاقتراب أكثر من حسم المركز الثاني والاستمرار ولم لا في المنافسة على لقب الدوري، قبل التوقف الدولي المقبل.

هاني سعيد أكد أنه خلال ٣ أسابيع ينتظر عودة الثنائي عبد الله السعيد وأسامة جلال للفريق بعد سفرهما عن طريق النادي لألمانيا لإجراء الفحوصات اللازمة هناك، وحاليا يستعد الثنائي للسفر مجددا لبدء المرحلة الثانية من برنامج العلاج والتأهيل.