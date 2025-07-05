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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية: صوتك مسموع تلقت 890 ألف شكوى منذ انطلاقها حلت 98.5 منها

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريراً اليوم السبت ، حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2018 وحتى نهاية شهر يونيو 2025، للاستجابة لشكاوى ومشكلات المواطنين، والتواصل بصورة سريعة ومستمرة معهم عبر وسائل التواصل المعلنة من الوزارة والمحافظات والعمل على سرعة اتخاذ اللازم نحو حلها.

صوتك مسموع

وأكدت د. منال عوض أن مبادرة (صوتك مسموع ) منذ انطلاقها وحتى شهر يونيو الماضي ، تلقت 889,782 ألف رسالة من المواطنين، تضمنت 139,823 ألف شكوى، حيث تم التعامل مع 137,817 ألف شكوى منها بنسبة إنجاز بلغت 98.5%، وجارٍ العمل على حل 2006 شكوى متبقية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن شهر يونيو 2025 شهد استمرار التفاعل الكبير بين المبادرة و المواطنين، حيث تم استقبال حوالي 8359 رسالة خلال شهر يونيو 2025 ، شملت 1254 شكوى، تم الرد على 990 شكوى منها بنسبة 78.9%، فيما يجري حاليًا الانتهاء من 264 شكوى.

وأشارت د. منال عوض إلى أن مبادرة (صوتك مسموع ) تُعد أحد الأدوات الفعالة التي تعتمد عليها الوزارة في تلقي الشكاوي اليومية للمواطنين على أرض الواقع والعمل علي حلها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظات، بما يسهم في حل المشكلات بشكل أسرع وتحقيق رضا المواطن.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن التقرير أوضح أن أكثر الشكاوى التي وردت خلال الشهر الماضى تمثلت في شكاوى الإشغالات بعدد 350 شكوى، تلتها شكاوى مخالفات البناء 284 شكوى، ثم شكاوى القمامة 281 شكوى، وكذلك التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد 262 شكوى، كما وردت 10 شكاوى تتعلق بالفساد، وقد تم توجيهها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

والجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783)، ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على (فيسبوك) (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني: ([email protected])

التنمية المحلية صوتك مسموع مشاكل المواطنين

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