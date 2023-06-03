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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر| بيراميدز "الثاني" يفوز على فيوتشر "الثالث" بالدوري.. مشاهد مثيرة

مباراة بيراميدز وفيوتشر
مباراة بيراميدز وفيوتشر

فاز فريق بيراميدز، على نظيره فريق فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف بيراميدز الوحيد، مصطفي فتحي فى شباك فيوتشر. 

وبذلك الفوز، احتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، وتجمد رصيد فيوتشر عند 54 نقطة فى المركز الثالث.

ويحتل فريق بيراميدز، المركز الثاني برصيد 61 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النادي الأهلي المتصدر لترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة من 24 مباراة .

ونجح مصطفي فتحي فى قيادة بيراميدز إلى اقتناص الثلاث نقاط أمام فيوتشر وسجل هدف اللقاء الوحيد.

مباراة بيراميدز وفيوتشر شهدت إلغاء هدفين لصالح الفريقين بداعي التسلل وخروج الكرة من الملعب.

كما شهد اللقاء، تألق أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز وإنقاذ مرماه من عدة فرص، فيما زاد محمود جنش عن مرماه رغم تلقيه هدفا وحيدا.

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بداية لقاء بيراميدز وفيوتشر

بدأ اللقاء بضغط من نادي بيراميدز بعد تمريرة من إبراهيم عادل تصل داخل منطقة الجزاء لفريق فيوتشر ويشتتها مدافعو الأخير إلى منتصف الملعب.

وقاد عمر كمال وكريم نيدفيد، الجبهة اليمني لفريق فيوتشر لتهديد دفاعات فريق بيراميدز.

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حارس بيراميدز ينقذ مرماه من هدف محقق

وأنقذ أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز في الدقيقة الثامنة فرصة حقيقية من انفراد للاعب فيوتشر وابعدها بقدمه.

وفشل مصطفي فتحي نجم بيراميدز فى الدقيقة 14 في اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة التي مررها ابراهيم عادل الي وليد الكرتي داخل منطقة الجزاء أبعدها الكاميروني جوناثان الي ضربة ركنية.

وتعرض محمود جنش حارس فيوتشر للإصابة بعد الالتحام مع مصطفي فتحي فى الدقيقة الخامسة عشر وخضع إلى العلاج بعد الهجمة الخطيرة لصالح بيراميدز. 

وسدد أحمد سامي مدافع بيراميدز كرة قوية برأسه تعلو عارضة محمود جنش حارس فيوتشر فى الدقيقة 19.

وأهدر جوناثان لاعب فيوتشر فى الدقيقة 24 فرصة تسجيل هدف أول بعدما تسلم تمريرة مصطفي البدري داخل منطقة الجزاء وسدد من الوضع راقدا الكرة تمر الي حوار مرمي أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز.

وسدد ابراهيم عادل نجم بيراميدز كرة قوية في الدقيقة 30 تمر الي جوار محمود جنش حارس فيوتشر الي خارج الملعب.

 وشكل أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر خطورة على دفاعات بيراميدز .

وأشهر طارق مجدى حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد لاعب فيوتشر مصطفي البدري للاعتراض في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول أمام بيراميدز. 

وتصدى أحمد الشناوي حارس بيراميدز لتسديدة قوية أطلقها أحمد عاطف مهاجم فيوتشر فى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. 

وسدد مهند لاشين لاعب فيوتشر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر الي جوار مرمي أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز.

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بهدف مصطفى فتحي.. بيراميدز يهزم فيوتشر وينفرد بالمركز الثاني في الدوري

الشوط الثاني 

بدأت مجريات الشوط الثاني بهجوم ضاغط من جانب لاعب فيوتشر بلقاء بيراميدز.

وراوغ مصطفي فتحي نجم بيراميدز مدافع فيوتشر ومرر الكرة داخل منطقة الجزاء ليبعدها أحد لاعبي المنافس إلي رمية تماس.

وسدد ابراهيم عادل نجم بيراميدز في الدقيقة  54 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتمر الي حوار مرمي محمود جنش حارس فيوتشر.

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var يلغي هدف فيوتشر فى شباك بيراميدز 

أحرز أحمد عاطف مهاجم فيوتشر الهدف الأول فى الدقيقة 62 فى شباك بيراميدز من متابعة جيدة لتمريرة أيمن الصفاقسي .

وعاد طارق مجدى حكم مباراة بيراميدز وفيوتشر الي تقنية الفيديو وقام بإلغاء الهدف الذي أحرزه أحمد عاطف بداعي التسلل. 

أحرز مصطفي فتحي نجم بيراميدز الهدف الأول فى شباك فيوتشر من أسيست ارسله وليد الكرتي فى الدقيقة 66.

ودفع على ماهر مدرب فيوتشر باللاعب باسم علي بدلا من عمر كمال عبدالواحد من اجل تنشيط النواحي الهجومية أمام بيراميدز.

وألغي حكم اللقاء هدفا لصالح بيراميدز فى الدقيقة 80 عن طريق النيران الصديقة بعد العودة الي يوسف البساطي الحكم المساعد بداعي خروج الكرة من الملعب .

وأنقذ فى الدقيقة 85 أحمد الشناوي حارس بيراميدز مرماه من فرصة ادراك فيوتشر هدف التعادل بعد ابعاده تسديدة كرة قوية سددها أيمن الصفاقسي.

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