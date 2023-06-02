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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري المصري.. var يلغي هدفا لفيوتشر أمام بيراميدز بداعي التسلل

مباراة بيراميدز وفيوتشر
مباراة بيراميدز وفيوتشر

ألغت تقنية الفيديو المعروفة بـ var، هدفا أحرزه أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر في شباك فريق بيراميدز بداعي التسلل في المباراة المقامة حاليا على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ اللقاء بضغط من نادي بيراميدز بعد تمريرة من إبراهيم عادل تصل داخل منطقة الجزاء لفريق فيوتشر ويشتتها مدافعو الأخير إلى منتصف الملعب.

وقاد عمر كمال وكريم نيدفيد الجبهة اليمني لفريق فيوتشر لتهديد دفاعات فريق بيراميدز.

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حارس بيراميدز ينقذ مرماه من هدف محقق

وأنقذ أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز في الدقيقة الثامنة فرصة حقيقية من انفراد للاعب فيوتشر وابعدها بقدمه.

وفشل مصطفي فتحي نجم بيراميدز فى الدقيقة 14 في اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة التي مررها ابراهيم عادل الي وليد الكرتي داخل منطقة الجزاء أبعدها الكاميروني جوناثان الي ضربة ركنية.

وتعرض محمود جنش حارس فيوتشر للإصابة بعد الالتحام مع مصطفي فتحي فى الدقيقة الخامسة عشر وخضع الي العلاج بعد الهجمة الخطيرة لصالح بيراميدز. 

وسدد أحمد سامي مدافع بيراميدز كرة قوية برأسه تعلو عارضة محمود جنش حارس فيوتشر فى الدقيقة 19.

وأهدر جوناثان لاعب فيوتشر فى الدقيقة 24 فرصة تسجيل هدف أول بعدما تسلم تمريرة مصطفي البدري داخل منطقة الجزاء وسدد من الوضع راقدا الكرة تمر الي حوار مرمي أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز.

وسدد ابراهيم عادل نجم بيراميدز كرة قوية في الدقيقة 30 تمر الي جوار محمود جنش حارس فيوتشر الي خارج الملعب.

 وشكل أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر خطورة على دفاعات بيراميدز .

وأشهر طارق مجدى حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد لاعب فيوتشر مصطفي البدري للاعتراض في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول أمام بيراميدز. 

وتصدى أحمد الشناوي حارس بيراميدز لتسديدة قوية أطلقها أحمد عاطف مهاجم فيوتشر فى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. 

وسدد مهند لاشين لاعب فيوتشر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر الي جوار مرمي أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، ويحل فيوتشر ثانيا برصيد 54 نقطة.

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الشوط الثاني 

بدأت مجريات الشوط الثاني بهجوم ضاغط من جانب لاعب فيوتشر بلقاء بيراميدز.

وراوغ مصطفي فتحي نجم بيراميدز مدافع فيوتشر ومرر الكرة داخل منطقة الجزاء ليبعدها احد لاعبي المنافس الي رمية تماس.

وسدد ابراهيم عادل نجم بيراميدز في الدقيقة  54 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتمر الي حوار مرمي محمود جنش حارس فيوتشر.

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var يلغي هدف فيوتشر فى شباك بيراميدز 

أحرز أحمد عاطف مهاجم فيوتشر الهدف الأول فى الدقيقة 62 فى شباك بيراميدز من متابعة جيدة لتمريرة أيمن الصفاقسي .

وعاد طارق مجدى حكم مبارة بيراميدز وفيوتشر الي تقنية الفيديو وقام بالغاء الهدف الذى أحرزه أحمد عاطف بداعي التسلسل.

بيراميدز فيوتشر الدوري إبراهيم عادل عمر كمال أحمد الشناوي مصطفى فتحي محمود جنش

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