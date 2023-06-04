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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضرورة تقسيم بعض المال على الأقل من 25 إلى 50 % كمدخرات في البنك

خبير اقتصادي: إتاحة الاستثمار في الذهب عن طريق البورصة

الدكتور عماد قطارة
الدكتور عماد قطارة

أكد الدكتور عماد قطارة، الخبير الاقتصادي، أن المصريون من قديم الأزل يلجأون إلى الإستثمار في الذهب، ما تسبب في وجود إرتباك بالأسواق، ثم الإستثمار في العقارات بالرغم من التنبيه عن خطورته والتنويه بالموازنة بين العقارات والأسواق الأخرى، وفي الفترة الأخيرة من بعد كورونا بدأت البنوك بعمل ودائع وشهادات حتى الوصول إلى 25% من الفوائد و هذا الرقم كان غير متوقع بالقطاع المصرفي، وانتهى بالدولار الذي تحول إلى سلعة بدلا من كونه عملة.

وأوضح "قطارة"، خلال لقائه ببرنامج "بيزنس" المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، من تقديم الإعلامية "شيماء موسى"، أن كل هذه الأنواع من الاستثمار ما هي إلا سعى وراء المكسب والحفاظ على المدخرات بمكان آمن، مشيرا إلى أن سوق الذهب لديه العديد من المشكلات وينتهى بخسارة وليست مكسب أثناء البيع، وأن الدهب في مفهومه الصحيح فهو للوراثة وليس للبيع.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن البورصة المصرية اليوم أصبح لديها سوق جديد للذهب وأصبحت هناك إمكانية للاستثمار عن طريق البورصة في أسواق لها علاقة بالذهب، ما أتاح للمواطن أن يشتري أسهم في سوق الذهب، منوها بأن سوق العقارات ليس مضمون ويقابل العديد من المشاكل وسيولة العقارات صعبة، وأصبح الفكر اليوم متجها للمناطق الجديدة مثل الشيخ زايد والتجمع وغيرها، لتوافر خدمات أكثر بها.

ونصح بضرورة تقسيم بعض المال على الأقل من 25 إلى 50% كمدخرات في البنك، باعتباره أأمن ادخار.  

البورصة اقتصاد الاستثمار البنوك صدى البلد شيماء موسى بيزنس

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