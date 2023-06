برنامج تدريبي باليابان في هذه التخصصات.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن أفادت هيئة التعاون الدولى اليابانية بالقاهرة (JICA) عن تقديم مرشحين للمشاركة فى البرنامج التدريبى الذى سيعقد باليابان خلال الفترة من 20/8/2023 إلى 17/10/2023 فى مجال :

Development of Human Resources Adaptable to industry Needs in Electrical and Electronic Engineering- for Instructors/teachers in university. polytech college and Diploma courses of TVET institutions-(JFY2023)

وأوضحت أن آخر موعد للتقدم : 1 يونيو 2023 ، على أن يتم تسمية اثنين من المرشحين على أن يكون أحدهما أصليًا والآخر احتياطيًا، مع ضرورة استيفاء استمارات التقديم التى يمكن الحصول عليهما من مكتب الجايكا بالقاهرة من خلال البريد الإلكترونى ([email protected]) على ان يتم ملء الاستمارة على جهاز كمبيوتر واعتماد الجهة المرشحة التقرير المطلوب عن طبيعة عمل المرشح ( country Report) على ألا يتضمن معلومات تفصيلية تسمح بقياس قدرات الدولة الشاملة فى المجالات ذات الصلة على أن يكون مستوفيًا الموافقة من الجهة المعنية المختصة، سواء بالنسبة للمرشح أم المعلومات التى يدونها فى الاستمارة المشار إليها .

وأشارت إلى انه يتم التوجه للادارة المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع ) بأصل + صورة من أوراق التقدم لموافاة مكتب الجايكا بالقاهرة بها .

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذا البرنامج التدريبى