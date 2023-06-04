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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التعليم العالي: الإعلان عن منح دراسية مقدمة من رومانيا للعام الدراسي 2023/2024

صدى البلد

أعلنت وزارة الابتكار والسياحة الرومانية عن 40 منحة دراسية للعام الجامعي 2023-2024 للحصول على درجات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.

وتشمل المنح التخصصات التالية: (الاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلوم الزراعية، والعلوم التقنية، والنفط، والغاز)، وسوف تغطي المنح (الرسوم الدراسية طيلة فترة الدراسة بما فيها رسوم السنة التحضيرية، مصاريف شهرية للطالب، الإقامة والسكن)، في حين لا تغطي المنح السنوات التي يخفق فيها الطالب، وسيتم النظر في التخصصات الأخرى وفقاً للمقاعد المتاحة فيها.

ولفت الإعلان إلى أن لغة الدراسة هي اللغة الرومانية، وسيخضع الطالب لدراسة اللغة الرومانية في حال عدم إتقانه لها خلال السنة التحضيرية، وأن المنح تغطي جميع البرامج الدراسية مشروط باجتياز امتحان القبول، ويشترط في الدارسين بمنحة الدكتوراه الاتفاق مع منسق علمي، واجتياز امتحان القبول.

 

وأفاد الإعلان بإرسال طلبات الالتحاق بالمنح والمستندات المطلوبة على الإيميل التالي: [email protected]،علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 30-6- علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح..2023
ولمزيد من التفاصيل الخاصة بهذه المنح يمكن الرجوع للرابط


 

البرامج الدراسية الرسوم الدراسية الماجستير والدكتوراه العلوم الزراعية المستندات المطلوب تعليم العالي

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