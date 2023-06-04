عين الثور وقلب العقرب| ظواهر فلكية نادرة تشهدها سماء مصر هذا الشهر.. الخريطة الكاملة

خبراء فلك:

الظواهر الفلكية ليست لها أضرار على الإنسان

العواصف الشمسية لا تؤثر على درجات الحرارة

ندعو الجميع لمتابعة الظواهر الفلكية

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال يونيو الحالي، حيث نشهد عددا كبير من الأحداث والظواهر الفلكية التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها.

وأكد تادرس، أن جميع مشاهدات الأحداث والظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء الظواهر النهارية مثل كسوف الشمس أو مرور كوكب عطارد او الزهرة أمام قرص الشمس، حيث أن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهدتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

وأضاف أستاذ الفلك، أن الظواهر الفلكية تحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها ، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء .

وأوضح رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية، مثل اقتران القمر مع الكوكب، أو ميلاد أهلة الشهور العربية؛ فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

الظواهر الفلكية التي تحدث خلال شهر يونيو 2023

المريخ وخلية النحل (2 يونيو)

اقترن كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، وهو حشد نجمي مفتوح يقع على بُعد 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره 600 مليون سنة.

وتمت مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل باستخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير (وهذا لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة) ، وبدأ غروب هذا المشهد بحلول الساعة 11:30 مساء تقريبا .

القمر وقلب العقرب (3 يونيو)

قلب العقرب أو أنتاريس Antares هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس، ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض ، وهو ألمع نجم في برج العقرب.

واقترن القمر مع هذا النجم، وتمت رؤيته بالعين المجردة السليمة عند دخول الليل ، حيث ظل مرئيا طوال الليل إلى أن اختفى المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي في الـ 5:20 صباحا تقريبا، مع بداية غروبه في نفس الوقت.

بدر “ذو القعدة” (4 يونيو)

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة، اليوم، وتبلغ نسبة لمعانه 100%، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

ويبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 3 إلى 5 يونيو، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية، باسم “قمر الفراولة” حيث يتزامن مع موسم حصاد الفراولة في هذا الوقت من كل عام ، كما يُعرف أيضا بقمر الزهور وقمر العسل.

استطالة الزهرة (4 يونيو)

يصل كوكب الزهرة إلى أقصى استطالة شرقية له من الشمس تبلغ 45.4 درجة، وهذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة الزهرة وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء الغربية بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن يبدأ الكوكب في الغروب بحلول الساعة 11:00 مساءا تقريبا.

القمر و زحل (10 يونيو)

يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم ، حيث يشرقان الساعة 1:10 صباحا، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة إلى أن يختفي من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

عطارد والثريا (11 يونيو)

يقترن كوكب عطارد (أصغر كواكب المجموعة الشمسية) مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا) ، يمكن رؤية هذا الاقتران في الـ 4:50 صباحا باتجاه الشرق قبل شروق الشمس مباشرة ، ولكنه يختفي سريعا من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

الزهرة وخلية النحل (13 - 16 يونيو)

يقترن كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل في تلك الفترة باستخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير (لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة) .

القمر والمشتري (14 يونيو)

يقترن القمر مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) قبل شروق الشمس في ذلك اليوم ، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة في السماء باتجاه الشرق في الـ 3:20 صباحا تقريبا ، ويتراءى هذا المشهد إلى أن يختفي من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

القمر والثريا (16 يونيو)

يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا) ، هذا الحشد كعنقود بجوار نجم الدبران في برج الثور، ويمكن رؤية هذا الاقتران في الـ 4:30 صباحا باتجاه الشرق قبل شروق الشمس مباشرة ، ولكنه يختفي سريعا من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

القمر وعطارد وعين الثور (16 - 17 يونيو)

يقترن القمر مع كوكب عطارد (أصغر كواكب المجموعة الشمسية) ونجم الدبران (عين الثور) ألمع نجوم برج الثور في هذه الفترة ، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في الـ 5:00 صباحا تقريبا باتجاه الشرق قبل شروق الشمس مباشرة ، إلى أن يختفي هذا المشهد سريعا من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

محاق "ذو الحجة" (18 يونيو)

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيء مواجها للشمس، ووجهه المظلم أو ظله مواجها للأرض .

القمر وبولوكس (20 يونيو)

يقترن القمر مع النجم العملاق بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأمان حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس وعند دخول الليل، إلى أن يبدأ غروب هذا المشهد في الـ 9:50 مساء تقريبا.

الانقلاب الصيفي (21 يونيو)

يحدث الانقلاب الصيفي في هذا الوقت من العام، حيث يميل النصف الشمالي للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة (23.5 درجة) .. إذ تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس في نصف المدار، فتكون أشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا، وعند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار (وهو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب).

ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي، حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (14 ساعة تقريبا) .. كما يبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن.

وعندما نقول ذروة فصل الصيف؛ فهذا لا يعنى أبدا أنه أحر يوم في السنة، لأن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي، وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في مدارها حول الشمس.

القمر والزهرة والمريخ وخلية النحل 21 - 22 يونيو

يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والحشد النجمي خلية النحل Beehive الواقع في برج السرطان وهذا الاقتران الرباعي البديع يمكن مشاهدته باتجاه الغرب عند دخول الليل في ذلك اليوم ، علما بأن كوكبي الزهرة والمريخ يمكن رؤيتهما بالعين المجردة السليمة ، أما حشد خلية النحل فنظرا لصعوبة رؤيته بالعين المجردة.