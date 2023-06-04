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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدًا حفل للفنان علي الهلباوي.. الثقافة تختتم فعالياتها بقرى «حياة كريمة» بمحافظة المنيا

الفنان علي الهلباوي
الفنان علي الهلباوي

تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، غداً الاثنين، فعاليات الأسبوع الثقافي الذي أقامته بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

أغاني وابتهالات 

 

يتضمن اليوم الختامي الذي تشهده قرية دهروط، حفلاً فنياً للفنان علي الهلباوي وفرقته، يقدم به عدداً من أغانيه الشهيرة والابتهالات الصوفية، ضمن مشاركة دار الأوبرا المصرية بفعاليات المبادرة، وفي إطار التعاون بين هيئات وزارة الثقافة، حيث يبدأ اليوم الختامي بتفقد معرض نتاج الورش الفنية التي قدمت لأبناء قرى المركز على مدار الأسبوع في مجال الحلي، النسيج الوبري، المكرمية، تشكيل بالورق، الحرق على الجلد والرسوم والفن التشكيلي، كما يتضمن عرض عرائس ماريونيت للأطفال لفرقة قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي. 

 

 

وأطلقت قصور الثقافة فعاليات الأسبوع الثقافي السابع عشر بقرى مركز مغاغة منذ الاثنين الماضي 29 مايو، في إطار خطة وزارة الثقافة التي تستهدف الوصول بالخدمات الثقافية والفنية للجمهور بقرى مبادرة «حياة كريمة»، حيث استقبلته قرى بلهاسة وطنبدي وآبا الوقف البلد، وشهد عدداً من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة التي قدمتها الهيئة لأبناء قرى المركز ولاقت إقبالا وتفاعلاً كبيراً.

 

فعاليات الأسبوع تقيمه الهيئة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، وينفذ بإشراف أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، ويشهد عددا من الفعاليات التي تقدمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وبمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة للمياه، المجلس القومي للمرأة.

المنيا الابتهالات الصوفية قصور الثقافة الفعاليات الفنية مبادرة حياة كريمة الفنان علي الهلباوي

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