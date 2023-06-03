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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ضمن حياة كريمة.. قصور الثقافة تدشن فعالياتها بقرية آبا الوقف البلد بالمنيا

الأسبوع الثقافي بمحافظة
الأسبوع الثقافي بمحافظة المنيا

شهد مركز شباب قرية آبا الوقف البلد ، التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، أمس الجمعة، انطلاق فعاليات اليوم الخامس من الأسبوع الثقافي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، الذي تقدمه بقرى المركز، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استكمالاً للأسابيع الثقافية التي تقدمها الهيئة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». 

 

فعاليات متنوعة

 

ورشة فنية

تضمن اليوم إقامة مجموعة من الورش الفنية في مجالات "الحلي" للفنانة حورية عصمت، "النسيج الوبري" للفنانة إيناس حسن، "خيوط المكرمية" الفنانة شيرين محمد، "أشغال الورق والتشكيل" الفنان خالد عبد المجيد، "حرق على الجلد" الفنانة منى عبد العزيز، إضافة إلى ورشة اكتشاف المواهب من أبناء القرية في التمثيل والغناء والرسوم والفنون التشكيلية للفنانة جيهان مبروك.

كما أقيمت أمسية شعرية لشعراء المنيا ناصر جمال الدين، الذي ألقى قصيدة بعنوان "أجبرت"، والشاعر أحمد أبو بكر بقصيدة "بحبك يا مصر". 

لقاءات توعوية 

ثم أقيم لقاء توعوي لمكافحة وعلاج الإدمان قدمته إسراء رافت من صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتي ناقشت فيه أهمية الابتعاد عن التدخين باعتباره الخطوه الأولى للإدمان، وكيفية اكتشاف المدمن في المنزل وأهمية الكشف المبكر والعلاج المبكر للمدمن.

وفي لقائه التوعوي، أكد عمرو صلاح مسؤول العلاقات العامة بالشركة القابضة للمياه بمغاغة، على ضرورة الاهتمام بكل نقطة مياه باعتبارها عصب الحياة لنا، كما أكد على أن نصيب الفرد أصبح في تضاؤل مستمر، نظرًا للزيادة السكانية التي تمر بها البلاد، وأكد على أن تنقية المياه تمر بمراحل كثيرة حتى تصل إلى المنازل بالشكل الذي نراه. 

 

تابلوهات عرائس الماريونيت 

 

جانب من الفعاليات 

 

أعقب ذلك تقديم عرض لمواهب القرية في رياضة الكاراتيه، ثم عرض فني لفرقة عرائس ماريونيت جاردن سيتي للفنان جمال الشرنوبي والفنان محمد راتب والفنانة يارا محمد الذين قدموا ثلاث تابلوهات بالعرائس، الأول "حضرة العمدة"، والثاني "نعناع الجنينة" لمحمد منير، والثالث "مدد يا رسول الله"، والتنورة. ثم قدمت فرقة أطفال المنيا للفنون الشعبية عرضا تضمن فقرات البمبوطية، والتحميلة، تحيا مصر.

 

تابلوه لعرائس الماريونيت 

 

حضر الفعاليات ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافي، وأحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف على تنفيذ البرنامج، والدكتورة رانيا عليوة مدير عام ثقافة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية للقرية والمركز. 

 

جانب من الحضور 

 

فعاليات الأسبوع الثقافي السابع عشر من مبادرة حياة كريمة الثقافية أطلقته قصور الثقافة الاثنين الماضي، حيث نفذت الفعاليات بقريتي بلهاسة وطنبدي، ويختتم الاثنين المقبل 5 يونيو الحالي، وتنظمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي "فرع ثقافة المنيا"، ويشهد عددا من الفعاليات الفنية والثقافية التي تقدمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وبمشاركة بعض الوزارات والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة للمياه، المجلس القومي للمرأة.

فعاليات الأسبوع الثقافي بمحافظة المنيا

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محافظة المنيا المخرج هشام عطوة المبادرة الرئاسية حياة كريمة الدكتورة نيفين الكيلاني الأسبوع الثقافي السابع عشر فرع ثقافة المنيا

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