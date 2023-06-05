أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الأمن المائى المصري جزء لا يتجزأ من الأمن العربي

أخبار مصر.. عقد الرئيس السيسي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس " محمد ولد الشيخ الغزوانى" رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



سد النهضة.. رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الموريتاني

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس " محمد ولد الشيخ الغزوانى" رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية قصر الاتحادية – الأحد الموافق 4 يونيو 2023م.

إنشاء وحدة بـ الوزراء تختص باقتراح السياسات لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء، تختص باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر.

المتحدث باسم الكنيسة: البابا تواضروس يتعرض لوعكة صحية

أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعرض قداسة البابا تواضروس الثاني لوعكة صحية أثناء صلاته اليوم لقداس عيد حلول الروح القدس في كنج مريوط.

"الوزراء": مصر في المرتبة الـ14 عالمياً والأولى عربياً من حيث معدلات إعادة التدوير

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان " إعادة التدوير... الطريق إلى التنمية البيئية المستدامة"، سلط خلاله الضوء على تعريف عملية إعادة التدوير

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



مسجد الظاهر بيبرس.. وزير السياحة والآثار: متوقع زيادة أعداد السائحين الكازاخيين لمصر

شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، منذ قليل، في افتتاح جامع الظاهر بيبرس بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعماره، والذي افتتحه فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

جيل بايدن تروج للأهرامات .. صحف العالم ووكلاء السياحة يتحدثون عن مصر

أطلت علينا جيل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، في زيارة لمنطقة آثار الأهرامات لتكون زيارة الأحلام التي طالما يحلم بها كل ملوك ورؤساء العالم وقياداته البارزة.

مدبولي يستعرض مع رئيس اقتصادية قناة السويس مستجدات المشروعات الاستراتيجية والاستثمارية

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أهم مستجدات الموقف الحالي للأعمال والمشروعات الاستراتيجية والاستثمارية الجاري تنفيذها بالمنطقة.

معيط: نسعى لزيادة مخصصات الصحة لتصل إلى 10٪؜ بدلا من 5%

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل أن الدراسة الخاصة بحجم الإنفاق الحكومي علي قطاع الصحة تد بمثابة توفير واستدامة تقديم الرعاية الصحية

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:





وزير السياحة: توقعات الحركة الوافدة لمصر خلال 2023 تشير لتحقيق 15 مليون زائر

شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار في جلسة لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لاستعراض خطة وزارة السياحة والآثار وبرامجها وأبرز التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر.

وزير الصحة يقرر صرف شهر مكافأة للعاملين في مستشفى القاهرة الفاطمية| تفاصيل

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بانتظام سير العمل في مستشفى القاهرة الفاطمية، وذلك عقب زيارة مفاجئة للمستشفى، اليوم الأحد، حيث قرر الوزير صرف أجر شهر مكافأة للعاملين بالمستشفى.

وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتابعان آليات تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات

عقدت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بمقر وزارة التنمية المحلية بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين .

وزير العمل: مصر ستظل مصر مساندة لكل تنسيق وتعاون عربي بالمحافل الدولية

شارك حسن شحاتة، وزير العمل، مساء اليوم، الأحد، في فعاليات الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي التي تبدأ فعالياتها صباح غدٍ، الاثنين، بقصر الأمم المتحدة بجنيف.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



وفاة أرملة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق.. وحفيدتها تكشف موعد الجنازة

أعلنت آية الشريف، حفيدة صفوت الشريف، وفاة إقبال حلبي أرملة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف.

الأرصاد تكشف سر العواصف الترابية في هذا الوقت من العام

أجابت هيئة الأرصاد الجوية على سؤال شغل بال المصريين خلال الفترة الأخيرة وهو هل من الغريب أن تشهد البلاد نشاط للرياح وعواصف ترابية خلال هذا الوقت من العام؟.

أزمة تحويل العملة تضرب الحج السياحي .. وانفراجة متوقعة خلال ساعات

مشهد مرتبك يسيطر على شركات السياحة نتيجة تأخر تحويلات بعض الشركات السياحة من العملة لتنفيذ تعاقدات برامج الحج في السعودية، التي تنتظر إنهاء تعاقدتها.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



صرف بدل الصحفيين للصحف الحزبية والخاصة .. الأربعاء المقبل

أعلن محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، أمين الصندوق، تقرر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا وبدل البطالة يوم الاربعاء المقبل وذلك للعاملين فى الصحف الحزبية والخاصة.

مناقشة إستراتيجية مصر بشأن توطين تصنيع اللقاحات مع وفد مؤسسة التمويل الدولية

استقبلت هيئة الدواء المصرية وفد مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك لمناقشة إستراتيجية مصر بشأن توطين تصنيع اللقاحات.

أقدم مساجد العصر المملوكي .. محطات تاريخية مر بها جامع الظاهر بيبرس

شهدت مصر اليوم افتتاح جامع الظاهر بيبرس البندقدارى ، كأيقونة تاريخية شاهدة على عظمة الفنون الاسلامية ، التى تزخر بتنوعها في العمارة ولمساتها الرائعة الجاذبة

مصر للطيران تفتح خط تشغيل جديدا بين القاهرة ونيوجيرسي بأمريكا| صور

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأحد أولى رحلات مصر للطيران قادمة من مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي، بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط..