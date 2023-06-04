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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مناقشة إستراتيجية مصر بشأن توطين تصنيع اللقاحات مع وفد مؤسسة التمويل الدولية

صدى البلد

استقبلت هيئة الدواء المصرية وفد مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك لمناقشة إستراتيجية مصر بشأن توطين تصنيع اللقاحات.
وخلال اللقاء تم مناقشة آليات منح التراخيص لمصانع محلية جديدة-، واستخدام القدرات الحكومية الحالية لتصنيع اللقاحات، ومناقشة الرؤية والإستراتيجية المصرية الخاصة بملف اللقاحات الإلزامية، كذلك مناقشة دور الهيئة الرقابي والتنظيمي الخاص بإجراءات توطين الصناعة.

وتعد مؤسسة التمويل الدولية أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية، وتعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، وتحسين حياة الأشخاص من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص في البلدان النامية، كما تولي المؤسسة أهمية قصوى لتوطين صناعة اللقاحات بالدول النامية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق أهداف البنك الدولي الخاصة بتعزيز الصحة العامة، ومحاربة المرض.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم سبل الدعم لشركاء الصناعة، والعمل على توطين تصنيع اللقاحات، وتوفيرها في السوق المحلي.

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مناقشة إستراتيجية مصر بشأن توطين تصنيع اللقاحات مع وفد مؤسسة التمويل الدولية

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