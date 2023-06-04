أقدم مساجد العصر المملوكي .. محطات تاريخية مر بها جامع الظاهر بيبرس

شهدت مصر اليوم افتتاح جامع الظاهر بيبرس البندقدارى ، كأيقونة تاريخية شاهدة على عظمة الفنون الاسلامية ، التى تزخر بتنوعها في العمارة ولمساتها الرائعة الجاذبة للأنظار لتخلد بتطوير من قبل الدولة المصرية تأكيدا على حفاظها علىآثار وتاريخ مصر .

قال الدكتور ابوبكر رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية بوزارة السيالحة والآثار ، أن جامع الظاهر بيبرس البندقدارى يقع فى حى الظاهر خارج حدود القاهرة الفاطميه ، قائلا : بناه السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى من سنه ١٢٦٧ م حتى ١٢٦٩ ، واستمر البناء فى الجامع لمدة سنتين .

أوضح الدكتور ابوبكر لـ"صدى البلد" ، أن الظاهر بيبرس كازاخستانى وكان من مماليك الامير علاء الدين البندقدارى ، واصبح فارس فى عصر السلطان الملك الصالح نجم الدين ايوب ، موضحا أن اسم "بيبرس " من البيبر اى الفهد نظرا لقوته ولشجاعته ، ويقال انه كان يسبح فى النيل من ضفه لاخرى بيد واحده لابسا جميع ملابسه الحربيه "دلاله على القوة الشديده"،اما لفظ البندقدارى وهى كلمه فارسيه من مقطعين وتعنى حامل كرات البندق للسلطان وكانت هذه الوظيفه من الوظائف العسكرية الهامه عند السلطان ولا يتولاها الا الخاصه ، انها تعنى الان لعبة البولو.

جامع الظاهر بيبرس



أشار رئيس قطاع الاثار الإسلامية و القبطية ، الى ان الظاهر بيبيرس ظهرت موهبته العسكريه فى معركة المنصورة وكان احد القاده الذين اسروا الملك الفرنسى فليب لويس .

أضاف الي ان تولى الظاهر بيبرس حكم البلاد بعد مقتل زميله قطز ،وكانت ولايته لمصر والشام لمدة ١٧ عام ،له اسهامات كثيره فى الحياه العامه والعمارة والجيش ، ابطل شرب الخمر واوقف ترخيص مزاولة مهنه الدعارة .. كما الغى الضرائب التى فرضها قطز على العامه .

لفت ان الظاهر بيبيرس فى العمارة له منشٱت عديده منها :بقايا مدرسة الظاهر بيبرس البندقدارى بشارع المعز، له قناطر بالقليوبيه (قناطر ابو المنجا ) عليها الرنك الخاص به وهو رنك البيبر (الفهد _ السبع ) ، كانت له قناطر على الخليج المصرى تسمى قناطر السباع ، بنى مسجده الكبير هذا خارج القاهرة الفاطميه فسمى الحى باسمه واصبح حى الظاهر .

اردف ان الظاهر بيبرس زود الجيش باحدث الاسلحه جعتله يحارب فى اكثر من جبهه مدافعا عن العالم الاسلامى وحارب الصليبيين والمغول ، وتوفى فى دمشق بسوريا بعد حك ١٧ سنه لمصر والشام .

جامع الظاهر بيبرس

روي أن جامع الظاهر بيبرس من الجوامع كبيرة المساحه ويشبه فى تخطيطه (جامع الحاكم وجامع احمد بن طولون ) مع بعض الاختلاف ويتكون من صحن اوسط مكشوف سماوى يحيط به ٤ اروقه اكبرها واعمقها رواق القبله .

ووصف ان جامع الظاهر بيبرس يعلو المحراب قبه تعتبر اكبر قبه على محراب فى مصر ، موضحا أن الجامع عانى الكثير من الاهمال وتعمد التخريب اثناء الحمله الفرنسيه على مصر ١٨٩٧م حتى ١٨٠١م ، حيث حوله الفرنسيين الى قلعه يتحصنون بها ، واتخذوا المأذن للمراقبه ونصبوا المدافع اعلى اسواره .

استطرد قائلا: أن ايام العثمانيين ومحمد على باشا تحول الجامع الى مصنع للصابون، و ايام الاحتلال الانجليزى تحول الجامع الى مذبح وسمى حتى الخمسينات من القرن العشرين بمذبح الانجليز .

وفى عام ١٩١٨م حولته محافظة القاهرة لمنتزه عامه وزرعت بصحنه الاشجارو تم ترميم الجامع اكثر من مره بطريقه خاطئه ،وعانى الجامع بسبب انخفاض منسوب ارضيته عن مستوى الشارع الخارجي،لذلك عانى الجامع من ارتفاع منسوب المياه الجوفيه وتساقط دعاماته واعمدته ،ونظرا لتخربه تم استخدام بعض اعمدته فى عصر الخديوى عباس حلمى الثانى فى انشاء رواق الشراقوة بالجامع الازهر .

خضع الجامع للترميم الشامل حاليا وتم تنفيذ الاتي :

1-عمل مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفيه .

2- ازالة جميع اعمال الترميم السابقه التى تمت بالخطأ مما عرض سقف الجامع والبائكات للتشققات فى زلزال ١٩٩٢م .

3- اقامة دعامات حديثه طبقا للدراسات الاثريه والوثائق والسلبيات .

4- استبدال السقف الخشبى المتهالك للاروقه وترميم الاثرى منه .

5- ترميم بقايا الشريط الكتابى الاثرى وكذا الكتابات واللوحات التأسيسيه المتواجده اعلى المداخل واعلى المحراب .

6- اعادة بناء مناطق الانتقال للقبه اعلى المحراب والتى تعد اكبر قبه تعلو المحراب طبقا للقواعد الفنيه والهندسيه .

7- تغيير شبكة الكهرباء بالكامل واستحداث منظومة اطفاء حديثه .

8- عزل الارضيات بالصحن واعادة تبليط الارضيه بالصحن . وكذا عزل الجدران الخارجيه .

9- ترميم وتركيب شبابيك جصيه وفقا للسلبيات القديمه حيث يوجد ٧٢ شباك جصى معشق ومفرغ زخارفه ومعظم الشبابيك غير متشابهه .

