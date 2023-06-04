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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تفتح خط تشغيل جديدا بين القاهرة ونيوجيرسي بأمريكا| صور

صور من الحدث
صور من الحدث

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأحد أولى رحلات مصر للطيران قادمة من مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي، بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط، وذلك على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج  B787-9، والتي تسع 309 مقاعد مزودة بشاشات شخصية ، تنقسم إلى 30 مقعدا في درجة رجال الأعمال و279 مقعدا في الدرجة السياحية.

يأتي تدشين هذه الرحلات الجديدة، وفقا لاستراتيجية التوسع والتطوير التي تنتهجها الشركة حاليا تحت مظلة وزارة الطيران المدني، والتي تضمنت تحديث أسطول الشركة بأحدث طرازات الطائرات، والتوسع في شبكة خطوطها الجوية إلى العديد من الأسواق الحيوية والهامة حول العالم والتي ستسهم في تعزيز العلاقات السياحية والثقافية والتجارية.

ومن منطلق تعزيز التواجد في السوق الأمريكية على نطاق أوسع تقوم الشركة بتسيير 3 رحلات أسبوعية بين القاهرة ونيوجيرسي، أيام السبت والإثنين والأربعاء بالإضافة إلي رحلتها اليومية من مطار القاهرة الدولي إلى نيويورك وثلاث رحلات إلى واشنطن.

وتشجيعًا من مصر للطيران للخط الجديد منحت الشركة 1000 ميل إضافى على أول رحلة إلي مطار نيوارك ليبرتي بنيوجيرسي لأعضاء برنامج المسافر الدائم، واحتفالا بتدشين أولى رحلات هذا الخط الجديد، قام فريق عمل مصر للطيران بالاحتفال مع عملاء الشركة ومشاركتهم هذا الحدث من خلال  استقبال ركاب الرحلة وتقديم الورود  والهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أنه تم تسيير أولى رحلات هذا الخط فجر يوم السبت الموافق 3 يونيو من مطار القاهرة الدولي إلي مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

 

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