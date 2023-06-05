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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

توفر وقتك وجهدك.. ميزة خفية في آيفون لا يعرفها أغلب المستخدمين 

ميزة خفية في آيفون
ميزة خفية في آيفون لا يعرفها أغلب المستخدمين 

تحتوي هواتف آيفون على العديد من الميزات المهمة والمتميزة للغاية والتي أحيانا يجهلها الكثيرون، وتعد ميزة تدوين الملاحظات السريعة أو  Quick Notes  واحدة من هذه الميزات التي ربما لا يعرف عنها الكثيرون رغم أنها توفر الكثير من الوقت والجهد أثناء الاستخدام. 

 

وبحسب موقع Tom's Guide فإن ميزة تدوين الملاحظات السريعة تساعد في حفظ رابط أو صورة أو نص بطريقة سريعة للغاية دون عناء، حيث تتيح معرفة استخدام ميزة تدوين الملاحظات السريعة على آيفون تدوين الأفكار  والمعلومات داخل أي تطبيق. 

 

وتعمل ميزة تدوين الملاحظات السريعة أو Quick Notes بمثابة نافذة ملاحظة صغيرة، وبمجرد الحفظ ، وستجد كل ملاحظاتك السريعة في قسم المجلدات في تطبيق Notes ، مما يعني أنه سيكون من الممكن الوصول إليها للرجوع إليها وتعديلها متى شئت.  

 

ويعد أفضل ما يميز تدوين الملاحظات السريعة أو Quick Notes أنه تتم مزامنتها عبر جميع أجهزة آبل الخاصة بك ، لذلك ستظل قادرًا على سحب هذه الملاحظات متى احتجت إلى ذلك من iPad أو Mac. 

 

وهناك طريقتان رئيسيتان لاستخدام ميزة تدوين الملاحظات السريعة على هواتف آيفون : 

وستحتاج أولاً إلى التأكد من تنزيل نظام التشغيل  iOS 16 وتثبيته على هاتفك 

 

كيفية تدوين ملاحظات سريعة على هواتف آيفون عبر زر المشاركة


  • افتح سفاري Safari أو التطبيق الذي تريد تدوين الملاحظات منه
    اضغط على Highlight
  • اضغط على مشاركة
  • أضف إلى الملاحظة السريعة، ثم اضغط على حفظ

 

كيفية تدوين ملاحظات سريعة على هواتف آيفون عبر لوحة التحكم


  • افتح الإعدادات ثم مركز التحكم
    اضغط على ملاحظة سريعة
    انقل الملاحظات السريعة إلى المكان الذي تريده في مركز التحكم
    أغلق الإعدادات ثم افتح Safari أو التطبيق الذي تريد تدوين الملاحظات منه
    اضغط على Highlight
  • افتح لوحة التحكم
    حدد رمز الملاحظة السريعة
    حفظ

 

هواتف آيفون Quick Notes تدوين الملاحظات السريعة ميزة تدوين الملاحظات السريعة ميزات هواتف آيفون

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