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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من كولر على مباراة الإياب بين الأهلي والوداد

صدى البلد

قال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن تعيين باملاك تيسيما لمواجهة العودة ضد الوداد شيء مزعج ومقلق جدا خاصة أنها آخر مباراة وسيعتزل بعدها.

وأوضح في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن الحكم سيعتزل ولا توجد أي التزامات تجاهه حتى يخشى أي شيء وهو أمر يثير القلق.

وهاجم كولر الحكم معتز إبراهيم حكم مباراة الذهاب مؤكدا أنه تغاضى عن ضربة جزاء واضحة للشحات وطرد لاعب الوداد الذي حرم الأهلي من هجمة واعدة.

وحقق النادي الأهلي فوزا صعبا على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، في ذهاب دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدفي المارد الأحمر بيرسي تاو من رأسية رائعة في الدقيقة 45+2، وعزز محمود عبدالمنعم كهربا تقدم الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 59 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسجل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الأول في الدقيقة 86.

وحسم الأهلي لقاء الذهاب بثنائية مقابل هدف، لتشتعل مواجهة الإياب التي ستقام على ملعب «محمد الخامس» بالمغرب يوم الأحد المقبل.

 

الأهلي والوداد الأهلى النادي الأهلي عبدالمنعم كهربا كهربا مارسيل كولر

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