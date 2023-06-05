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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مخيب للآمال.. شكاوى المستخدمين من محرك بحث Google AI

Google AI
Google AI

تعد تجربة البحث بمساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي (SGE) من  جوجل  ميزة جديدة تقدمها للمستخدمين هدفها تزويدهم بملخصات نتائج البحث بشكل سريع ويسهل على القارئ، بهذه الطريقة، توفر جوجل على المستخدم وقت النقر على مجموعة من الروابط، لأنها تخبر المستخدمين مباشرة بما يريدون معرفته. 

 

وفقا لتقرير موقع gizchina التقني، من الناحية النظرية  GOOGLE AI، يعني أن تكون نتائج البحث أكثر سرعة وإنجازا، وفي الوقت نفسه المستخدم يحصل على النتائج في وقت أقل مع ملخصات لما يبحث عنه، قد تبدو إضافة مفيدة لإمكانيات بحث  Google.

Google AI

لكن أبلغ العديد من المستخدمين أن مع التجربة العملية لمحرك بحث Google AI تبين أن النتائج بطيئة جدًا وتقدم إجابات طويلة للغاية، وبالتالي حتى الآن تخفق جوجل في منافسة مايكروسوفت ومحرك بحثها Bing AI المدعم بأداة "تشات جي بي تي" من "أوبن إيه آي"، السبب الرئيسي في الخطوات السريعة لجوجل ودمجها الذكاء الاصطناعي مع محركها.

 

واحدة من  أكثر الشكاوى شيوعًا فيما يخص محرك جوجل AI هو البطء الشديد في تلقي الاستجابات المطلوبة، وفقًا لمقال نُشر مؤخرًا في The Verge ، يستغرق تحميل النتائج وقتًا طويلاً ، مما يجعل التجربة الكلية للمستخدم سيئة للغاية، بالرغم من أن محرك بحث جوجل التقليدي معروف بسرعته المذهلة وتفوقه على محركات البحث الأخرى.

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البطء الشديد في النظام الرئيسي الجديد لـ Google AI جعل الكثير من المستخدمين في حالة من الإحباط الشديد، خاصة وأنهم لم يعتادوا من العلامة التجارية الأمريكية على هذا الأداء المخيب للآمال.

 

الشكوى الثانية البارزة والمنتشرة بين المستخدمين هو طول الإجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Google وفقًا لمقال في Slate ، يمكن أن تكون استجابات البحث طويلة ومفصلة جدا، مما قد يسبب بعض الارتباك والتشوش لدى بعض المستخدمين الذين يبحثون عن إجابات مختصرة، على الرغم من أن هذا المستوى من التفاصيل قد يكون مفيدًا في بعض الحالات ، إلا أنه قد يجعل من الصعب على المستخدمين العثور بسرعة على المعلومات التي يحتاجون إليها.

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