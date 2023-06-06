جامعة حلوان: افتتاح مشروع تطوير البنية التحتية بكلية الهندسة… وخطة لتطوير كليات التربية الرياضية.. وقنديل: نعمل على تلبية احتياجات سوق العمل

جامعة حلوان

افتتاح مشروع تطوير البنية التحتية بقسم الكهرباء بكلية الهندسة

الانتهاء من ٧٠% من مخطط تحويل كليتي التربية الرياضية لنوادي رياضية

رئيس جامعة حلوان : خطة لتطوير كافة كليات الجامعة بما يلبي احتياجات سوق العمل

أعلنت جامعة حلوان عن خطة لتطوير كافة كليات الجامعة لما بها من تخصصات فريدة و احتواء كلياتها علي العديد من الموهوبين و المتميزين .

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن مشروع لتطوير كافة كليات الجامعة و تطوير البنية التحتية لها لاعداد خريجين مناسبين لسوق العمل و يلبو احتياجات العصر تحقيقا للتنمية .

و تابع رئيس جامعة حلوان أن الجامعة مهتمة بالعمل على التطوير المستمر والتحديث لكافة الكليات من أجل تقديم خدمات تعليمية متميزة تتواكب مع أحدث المعايير المحلية والدولية وتناسب احتياجات الطلاب في المجتمع الجامعي، وتتيح لهم فرص تعليمية بجودة عالمية.

وأعلن نائب رئيس جامعة حلوان الدكتور وليد السروجي عن ضرورة الاهتمام باستثمار إمكانيات بكافة الكليات خاصة الرياضية بالجامعة، وهي من أقدم و أعرق الكليات في مصر والعالم العربي، واستقطاب الطلاب المصريين والوافدين ببرامج جديدة ومميزة في التعليم الدولي وذوي الاحتياجات الخاصة والإدارة الرياضية وعمل شراكات فعالة والتواصل مع المستثمرين وقيادات المجتمع لمعرفة الاحتياجات والمتطلبات المطلوبة من الطالب حتى يكون معدا ومؤهلا لسوق العمل المحلي والدولي.

وأكد الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة أن مخطط تطوير كليات التربية الرياضة جامعة حلوان يتضمن انشاء نادي رياضي في المقرات الآتية بكلية التربية الرياضية بنين بالهرم، وفي كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، وفي جامعة حلوان، وبكلية الهندسة بحلوان وستتضمن ملاعب رياضية وحمامات سباحة.

وشدد نائب رئيس الجامعة على دعم الجامعة الكامل وتلبيتها لكافة الاحتياجات المطلوبة في عصر تتطور فيه التكنولوجيا ويزداد الاهتمام بالرياضة.

وقامت جامعة حلوان بافتتاح مشروع تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزية لدور 300 بمبنى كهرباء بكلية الهندسة بحلوان .

وبدأت أعمال التطوير لدور ٣٠٠ بمبنى كهرباء بكلية الهندسة بحلوان منذ أكثر من ١٥ شهرا وتم الانتهاء منها ببداية شهر يونيو الجارى ٢٠٢٣ ، حيث تم تطوير كافة الفراغات والمعامل التعليمية بالدور بعدد ٧ مدرجات و ٩ معامل تعليمية وكذلك غرف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمرافق الخاصة بالدور بأحدث الأساليب المعمارية والتجهيزية من أنظمة صوت وأدوات عرض وشبكات اتصالات سلكية ولا سلكية وذلك باجمالى مسطح للدور ٣٤٠٠ م مربع لخدمة ثلاثة أقسام علمية بالكلية وهى قسم هندسة القوى والآلات الكهربية وقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات وقسم هندسة الحاسبات والنظم.

وكشفت إدارة جامعة حلوان أن هناك مخططا لتحويل كليات التربية الرياضية بالجامعة لنوادى رياضية، وأنه تم الانتهاء من نحو ٧٠٪ من المخطط، واتخاذ موافقة الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، وجاري العرض على وزارة الشباب والرياضة.

وتابعت ادارة جامعة حلوان الي ان الجامعة تناقش ضرورة عمل مجلس مشترك بين الكليتين، توحيد اللوائح، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس، واستخدام إمكانيات الجامعة، وتشغيل الصالة المغطاة، والأجهزة الرياضية وحسن استغلالها، وعمل فرق رياضية، وخطط بحثية مشتركة، إلى جانب توحيد الجهود وعمل لجان وموتمرات ومجلات علمية مشتركة بين الكليتين.