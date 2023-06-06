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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت عنوان «ماذا قبل الحج».. انطلاق الأسبوع الثقافي بمسجد سيد الشهداء بسفاجا

صوره موضوعية
صوره موضوعية

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد سيد الشهداء في مدينة سفاجا، تحت عنوان "ماذا قبل الحج". يأتي ذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، بإشراف الشيخ هاني السباعي، مدير مديرية أوقاف بالبحر الأحمر، والشيخ عبد الباسط عثمان، مدير الدعوة بالبحر الأحمر.

 

حضر في اليوم الأول من الأسبوع الثقافي الشيخ بدري بغدادي حامد، مدير إدارة سفاجا، والشيخ محمود عبدالمغيث، والشيخ سيد مازن إمام المسجد، بالإضافة إلى جمع غفير من رواد المسجد.

 

يهدف الأسبوع الثقافي إلى تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المجتمع، وتقديم المعلومات والإرشادات المهمة للمسلمين الذين يعتزمون أداء فريضة الحج. ومن المتوقع أن تشمل الفعاليات محاضرات توعوية ومناقشات حول أحكام الحج وأدعية الحج والأمور العملية المتعلقة بالإعداد للحج.

 

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الأوقاف لتوعية وتثقيف المجتمع وتمكينه من أداء فروض الدين بطريقة صحيحة وميسرة. ومن المتوقع أن يستفيد الكثير من الحضور من الفعاليات المقامة خلال هذا الأسبوع الثقافي، حيث ستساهم في زيادة معرفتهم وفهمهم لكافة جوانب الحج والتحضير له.

 

يعكس انطلاق الأسبوع الثقافي في مسجد سيد الشهداء بسفاجا التزام الأوقاف بتعزيز التثقيف الديني والتواصل الثقافي مع المجتمع، وتعزيز القيم الإسلامية وتعليم الناس كيفية الاستعداد لأداء الحج بطريقة صحيحة ومنظمة.

البحر الأحمر التثقيف الديني بالبحر الأحمر فعاليات الأسبوع الثقافي وزارة الأوقاف

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