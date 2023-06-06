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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: الدعم الموجه لأوكرانيا يضغط على المجمع الصناعي العسكري الأمريكي

البنتاجون
البنتاجون

صرّح نائب وزير الدفاع كولين كال، اليوم الاثنين، بأن تخصيص مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا 'يضغط' على المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.
 

وقال كال: 'الجهود المبذولة لمساعدة الأوكرانيين مارست ضغوطا على قاعدتنا الصناعية العسكرية'.
وفي السياق نفسه، أعلنت واشنطن، الأسبوع الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 300 مليون دولار لكييف.
 

وأوضحت الإدارة العسكرية الأمريكية أن المبلغ الإجمالي للمساعدات المقدمة لأوكرانيا خلال عمل جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة بلغ 38.3 مليار دولار، ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة 37.6 مليار دولار.

يذكر أن أوكرانيا تلقت مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، في حين أكدت موسكو مرارا أن العملية في دونباس، لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها كافة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

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