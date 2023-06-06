له إسهام كبير.. الرئيس السيسي ينعى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، اليوم الثلاثاء، قائلا "مش هنسى أبدًا النهارده وإحنا موجودين واسمحوا لي أنعي الدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق، الذي توفي بالأمس، وعزائي له ولأسرته، واسمحوا لي أقول كان له إسهام كبير جدًا أثناء وجوده معنا في العمل بوزارة الصحة".

وأصدرت رئاسة جمهورية مصر العربية، بيانا نعت فيه ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان الأسبق، الذي وافته المنية أمس.

وقالت رئاسة الجمهورية - في بيان لها اليوم- لقد كان الفقيد قامةً طبيةً ورمزاً للعمل الدؤوب والتفاني ودماثة الخلق، وقدم إسهامات مخلصة في خدمة وطنه طوال فترة عمله للنهوض بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين.

التعازي والمواساة لأسرة الفقيد

وإذ يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، يدعو المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.