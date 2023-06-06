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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. لو بتاكل كتير وانت زعلان فأنت مصاب بمرض خطير.. كارثة تسبب موت الأطفال الرضع.. وهؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الشاي

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

دراسة: استبدال الكربوهيدارت بالبروتين يقلل من معدل الوفيات لدى مرضى الكلى
 

أفادت دراسة طبية حديثة بأن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدارت والسكر، فضلا عن تعزيزه بزيادة معدلات استهلاك البروتينات، خاصة بين مرضى الكلى من البالغين في مرحلة منتصف العمر، قد يساهم في تقليل فرص الوفاة.

 

أشخاص ممنوعون من تناول الشاي.. يسبب لهم أضرارا خطيرة
 

يعتبر الشاي من المشروبات الشعبية المعروفة التي يميل كثير من الناس إلى تناولها، في مختلف الأوقات، سواء بعد الإفطار أو بعد تناول الوجبات الغذائية لما له من فوائد صحية، لكن هناك أشخاص ممنوعين من تناوله لاعتبارات مرضية، لأنه قد يضرهم ويسبب لهم مخاطر صحية عديدة .. نرصد في هذا التقرير الأشخاص الممنوعون من تناول الشاي وفقا لموقع betterhealth

 

أعلى درجات حرارة في الأيام المقبلة.. هاني الناظر: اتخذوا حذركم بهذه النصائح
 

يبحث الكثير عن توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة حتى نهاية الأسبوع، بعد موجة التقلبات الجوية التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي.
 

مصر تتعرض لأعلى درجة حرارة الأيام المقبلة.. احترس من ظهور هذه الأعراض
 

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة بدءا من الأربعاء يصاحبه عاصفة رملية جديدة، ستستمر أيام "الأربعاء والخميس والجمعة".

 

بطريقة مناسبة لعمر الطفل.. كيف يمكن للآباء والأمهات التحدث عن الجنس والجسد
 

قالت الدكتورة سهام حسن أخصائي الصحة النفسية واستشارة العلاقات الأسرية وتعديل السلوك، يمكن للآباء والأمهات التحدث عن الجنس والجسد بطريقة مناسبة لعمر الطفل عن طريق اتباع بعض الإرشادات.
 

أعراض لو ظهرت على قدميك مؤشر على إصابتك بمرض خطير| تعرف عليها

يعد انسداد شرايين الساق هو مرض يصيب الأوعية الدموية الطرفية، ويؤثر على الأوردة والشرايين في القدمين والساقين، وهذا يؤدي إلى الشعور بالألم عند المشي أو ممارسة الرياضة، وفيما يلي نتطرق إلى أسباب مرض انسداد شرايين القدم وعلاجه وطرق الوقاية منه وفقاً لموقع "Health remediez"

 

كارثة تسبب موت الأطفال الرضع.. تفاصيل

انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة تعليم السباحة للأطفال الرضع وحديثي الولادة؛ حيث أقدمت الأمهات على تعليم  أطفالهن حديثي الولادة والرضع مهارات السباحة، والتي يصعب على الكبار أحيانا إتقانها؛ ولكن توجد بعض الطرق الخاطئة التي تودي بحياة الطفل الرضيع.
 

خطورته بالغة.. استشاري كلى يكشف أضرار وعلاج والوقاية من فيرس سي
 

فيروس سي هو فيروس يصيب الكبد بالتهاب وبائي ، يمكن أن يؤدي إلى تلف الكبد وفشله الوظيفي. 

لو بتأكل كتير وأنت زعلان فأنت مصاب بمرض خطير| تفاصيل


أحيانا يُصاب الشخص بعض التوتر والغضب،  وأحيانا الخوف أو الملل والحزن  أو الوحدة والقلق، كل هذه المشاعر السلبية تجعل البعض يتجه إلى الأكل ويحاول إخراج كل هذه الطاقة السلبية في تناول الطعام، وهذا يُسمي بمُتلازمة الأكل العاطفي، التي تجعل الشخص في أقوى حالات اشتهاء الطعام بوعي أو بغير وعي. 

 

خلي بالك .. أشياء تدل على عدم استمرار العلاقة العاطفية
 

كثير من علاقات الحب تنتهي بالفشل لأسباب متعددة منها بعضها يرجع لأسباب خاصة بالطرفين والبعض الاخر  يكون خارج عن إرادتهما ، فالحب دائما ما يكون قوي في البدايات ، لكن مع مرور الوقت يفتر الحب وتقل المشاعر لأسباب كثيرة ومتعددة.. نرصد في هذا التقرير أسباب تؤدي الي نهاية الحب و الي فشل العلاقة العاطفية وفقا لموقع mirror

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