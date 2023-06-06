مجلس تنفيذي قنا يخصص فروعا للمجلس القومي للمرأة بقرى حياة كريمة

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة قنا ، على تخصيص أماكن لصالح فرع المجلس القومي للمرأة بقرى حياة كريمة بمراكز" أبوتشت - فرشوط - الوقف - دشنا - قوص" لإقامة مشاغل لتدريب وتشغيل الفتيات والسيدات علي مهنة الحياكة، ومنحهن ماكينات حياكة بالمجان.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، برئاسة اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، و بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و حسام حموده السكرتير العام، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد ، وكل من النواب: جمال احمد عامر، محمد طايع، فتحي قنديل، محمد مصطفى الجبلاوى، أشرف أبوالفضل، و سحر صدقى، أعضاء مجلس النواب ، وأنور ياسين، مدير إدارة شئون المجالس، و القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووافق مجلس تنفيذي قنا ، علي إنشاء مركز شرطة جديد لقرى شرق النيل بمركز نجع حمادي ، علي أن يتم التنسيق مع مديرية أمن قنا لاختيار موقع مناسب لمقر المركز.

كما وافق المجلس، على اطلاق اسم الشهيد محمد جمال نصاري محمد، على مدرسة الحديثة الإعدادية بنين بشارع المدارس بندر قنا، كما وافق المجلس علي تغيير مسمي مدرسة نجع حمدالله ذات الفصل الواحد إلي مدرسة الأشراف الشرقية ذات الفصل الواحد.

واستعرض الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، جهود مديرية الصحة خلال الثلاثة أشهر الماضية في قطاعات الطب الوقائى، والمبادرات الرئاسية، مؤكدا أن المديرية حققت المستهدف بشكل كامل في هذه القطاعات ، كما استعرض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بمستشفيات أبوتشت ونجع حمادي، ودشنا .

وأشار تاوضروس، إلي أنه سوف يتم الإنتهاء من تنفيذ مستشفي أبوتشت ونجع حمادي خلال العام الحالى، أما مستشفي دشنا فمن المقرر أن يتم الإنتهاء من تنفيذها العام المقبل.