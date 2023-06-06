عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس تنفيذي قنا يخصص فروعا للمجلس القومي للمرأة بقرى حياة كريمة

اجتماع المجلس التنفيذى
اجتماع المجلس التنفيذى بقنا

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة قنا ، على تخصيص أماكن لصالح فرع المجلس القومي للمرأة بقرى حياة كريمة بمراكز" أبوتشت - فرشوط - الوقف - دشنا - قوص" لإقامة مشاغل لتدريب وتشغيل الفتيات والسيدات علي مهنة الحياكة، ومنحهن ماكينات حياكة بالمجان.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، برئاسة اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، و بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و حسام حموده السكرتير العام، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد ، وكل من النواب: جمال احمد عامر، محمد طايع، فتحي قنديل، محمد مصطفى الجبلاوى، أشرف أبوالفضل، و سحر صدقى، أعضاء مجلس النواب ، وأنور ياسين، مدير إدارة شئون المجالس، و القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووافق مجلس تنفيذي قنا ، علي إنشاء مركز شرطة جديد لقرى شرق النيل بمركز نجع حمادي ، علي أن يتم التنسيق مع مديرية أمن قنا لاختيار موقع مناسب لمقر المركز.

كما وافق المجلس، على اطلاق اسم الشهيد محمد جمال نصاري محمد، على مدرسة الحديثة الإعدادية بنين بشارع المدارس بندر قنا، كما وافق المجلس علي تغيير مسمي مدرسة نجع حمدالله ذات الفصل الواحد إلي مدرسة الأشراف الشرقية ذات الفصل الواحد.

واستعرض الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، جهود مديرية الصحة خلال الثلاثة أشهر الماضية في قطاعات الطب الوقائى، والمبادرات الرئاسية، مؤكدا أن المديرية حققت المستهدف بشكل كامل في هذه القطاعات ، كما استعرض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بمستشفيات أبوتشت ونجع حمادي، ودشنا .

وأشار تاوضروس، إلي أنه سوف يتم الإنتهاء من تنفيذ مستشفي أبوتشت ونجع حمادي خلال العام الحالى، أما مستشفي دشنا فمن المقرر أن يتم الإنتهاء من تنفيذها العام المقبل.

فيما استعرضت الدكتورة منال عبدالوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، الإجراءات التي اتخذتها المديرية خلال امتحانات النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وامتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية، مؤكدةً أن الامتحانات لم تشهد أي مشكلات أو تسريبات، كما استعرضت الاستعدادات النهائية لبدء مارثون امتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق ١٢ يونيو الجارى.
 

محافظ قنا: بدء الدراسة بمدرسة سى إف سى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية .. العام الجديد

 

 

قنا فرشوط أبوتشت حياة كريمة المجلس القومى للمرأة نجع حمادى وزارة الصحة الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوداد يحكم| "كاف" يرضخ لمطالب الفريق المغربي.. ويصدم الأهلي بشأن نهائي أبطال إفريقيا

الرئيس السيسي يعلن عن نبأ سار للمصريين خلال أيام.. ماذا قال؟

بناء على رغبة الوداد.. كاف يتخذ قرارا مفاجئا قبل إياب نهائي إفريقيا

بيراميدز يوجه صدمة مدوية للأهلي.. تفاصيل مثيرة

حلال للوداد وحرام للأهلي| مطالب الأحمر مرفوضة لدى الكاف وأحلام المغاربة أوامر .. تفاصيل

تحفظ ورفض.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الوداد بنهائي دوري الأبطال

طرح 20 جنيها بلاستيكية في عيد الأضحى لاختبار قبولها في السوق

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي والوداد بنهائي إفريقيا

موضوعات متعلقة

محافظ قنا: بدء الدراسة بمدرسة سى إف سى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية .. العام الجديد

مع شركة متخصصة.. محافظ قنا يبحث آليات تنمية زراعة النخيل وزيادة جودة الإنتاج

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من منخفض خماسيني يبدأ غدًا.. الأرصاد لـ المواطنين

الرئيس السيسي يتفقد أجنحة المعرض الطبي الإفريقي.. فيديو

البرلمان العربي يدين اقتحام سفارة فلسطين ومقر إقامة سفيرها بالخرطوم

هدوء حذر في أسعار الذهب اليوم.. وقيمة عيار 21 الآن

الجيش الروسي يعلن قصف أحد مراكز صنع القرار في أوكرانيا

استقبل 700 ألف راكب.. مطار الغردقة يتصدر قائمة الأعلى تشغيلا خلال مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاصفة جديدة فى الطريق.. كيف تحمى نفسك من مخاطرها؟

لبشرة متوهجة ولامعة.. فوائد غير متوقعة لدقيق اللوز

فرحة العيد| لحوم بلدي بنصف الثمن.. أحصل عليها من هنا

بعد حوت روسيا.. صور صادمة لحيوانات استخدمت في التجسس على الدول

فيديو

ابني مات.. تحذير من تمرين السباحة لهذه الأعمار | كارثة

متاجرة بالأعراض على المباشر.. القصة الكاملة لفضيحة البلوجر أم زياد.. فيديوجراف

رقص وبكاء.. عاصي الحلاني يحتفل بليلة الحنة لابنته ماريتا |فيديو

عاصفة ترابية جديدة.. تحذير عاجل بسبب الطقس ودرجات الحرارة تصل لـ 44

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ