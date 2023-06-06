مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب: الفواتير الإلكترونية شرط السماح بالاستيراد والتصدير

بدء من 1 يوليو..

‏قال الدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب، أن نظام الفاتورة الإلكترونية كان أخر مهله للانضمام له بالنسبة للشركات الاعتبارية كان 31‏/12‏/2022 أما الكيانات الفردية أخر مؤهلة لهم 30‏/4‏/2023.

وتابع أبو زيد عبد الرحمن خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامية "إنجي أنور"، المذاع عبر فضائية "etc"، أن نظام الفاتورة الإلكترونية بدأنا فيه منذ 30‏/6‏/2020 التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلي بدأ منذ 15‏/11‏/2020 ونحن نطبق نظام الفاتورة الإلكترونية منذ عامين ونصف حتى الآن و أصبح هناك ربط شبكي بين قواعد البيانات بين منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية لتحقيق التحول الرقمي للدولة المصرية.

لن يسمح بالتعامل مع المنظومة الجمركية

وأضاف أن هذا يحدث على مستوى كل الجهات المميكنة على مستوى كل المصالح والإدارات واعتبارا من يوم 1‏/7‏/2023 لن يسمح لأي مصدر أو مستورد أن يتعامل مع المنظومة الجمركية الا إذا كان يصدر فواتير ضربية إلكترونية