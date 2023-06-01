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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد الفاتورة الإلكترونية.. وكيل صحة الشرقية يستقبل نظيره بالمالية لمناقشة آليات العمل

صدى البلد

 

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور سعيد فاضل سرحان وكيل وزارة المالية بالشرقية، يرافقه خالد الحوام مدير عام الأختام والموازنة، وسمير فتحي مدير عام الوحدات الحسابية، وسعد رشاد المراقب المالي بمجلس مدينه الزقازيق، وذلك اليوم الخميس، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور إبراهيم عابد مدير عام الشئون المالية والإدارية، وعلي هيبة مدير الحسابات بالمديرية.

 

بدأ اللقاء بتهنئة الدكتور هشام مسعود للدكتور سعيد سرحان لثقة وزير المالية وتوليه حقيبه المديرية المالية بالشرقية، مرحباً بهذه الزيارة والتي تعد الأولى لوكيل وزارة المالية، منذ تكليفه العمل الجديد منذ 10 أيام فقط، كما تمت مناقشة آليات العمل المالي بمديرية الشئون الصحية، وبحث أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، وتقريب وجهات النظر بين مندوبي وزارة المالية والأطباء من مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

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كما ناقش "مسعود" مع "سرحان" خطه العمل المالي، خاصة بعد تفعيل الفاتورة الإلكترونية بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على أنه جاري تفعيل الفاتورة الإلكترونية في باقي الوحدات الحسابية بالادارات الصحية والمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم بحث سبل التعاون والتنسيق الكامل بين مديرية الشئون الصحية، والمديرية المالية، وفرع هيئة التأمين الصحي لصرف المطالبات المالية للمديرية الموجودة ضمن منظومة التأمين الصحي بمحافظة الشرقية.

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