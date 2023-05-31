بعد استحواذ 12 عاما.. شباب ورياضة الشرقية تستعيد أرض قاعة الأندلس |صور

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية انه تمكنت مديرية الشباب والرياضة من استرداد قطعة ارض تابعة لمركز شباب ناصر بالزقازيق بعد استحواذ المستأجر على قطعة الارض بمساحة 625 م (قاعة الاندلس) لمدة 12 عام بعد خلاف مع مجلس ادارة المركز بمخالفة عقد الايجار المبرم بينهم مما ترتب عليه اقامة دعوى قضائية بطرد المستأجر من قاعة مركز الشباب وقد ايدت المحكمة الحكم بالطرد واعتبار الاستئناف على الحكم كأن لم يكن لإطالة امر النزاع وان الحكم الصادر بطرد المستأجر أصبح واجب النفاذ.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياة بالشرقية انه تم مخاطبة الدكتور ممدوح غرب محافظ الشرقية لإخطار مدير أمن المحافظة لتيسير كافة الاجراءات وسرعة تنفيذ الحكم الخاص بطرد المستأجر للحفاظ على ممتلكات الدولة واستغلال الارض المغتصبة منذ 12 عام لمركز شباب ناصر مرة اخرى.

وعلى الفور وفى استجابة سريعة من محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب تم مخاطبة اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية لاتخاذ اللازم وتأمين عملية اخلاء الارض وعلى ضوء حكم المحكمة الصادر بالطرد قامت قوة من مديرية أمن الشرقية و قسم شرطة أول الزقازيق بعملية اخلاء الارض وتسلميها الى مجلس ادارة مركز شباب ناصر بحضور هاني العراقي مدير إدارة شباب الزقازيق شرق وعلاء عبد الحميد مسئول المخزون السلعي بالإدارة و محمد عبد الرؤوف رئيس مجلس الإدارة وعلي ماهر أمين الصندوق والدكتورة مروة عبد النبي المدير التنفيذي للمركز.

وثمن الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة مجهودات محافظ الشرقية ودعمه المستمر واللامحدود لمديرية الشباب والرياضة وتسهيل كافة الاجراءات اللازمة للارتقاء بالمنظومة وتحقيق اعلى مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين بما يخدم القطاعين الشبابي والرياضي بمحافظة الشرقية كما قدم الشكر والتقدير للقيادات الامنية بالمحافظة لدورها الهام والمحوري للحفاظ على مقدرات الدولة وفرض هيبتها على ممتلكاتها.

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