توريد 502917 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

ثمن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية توريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة، ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين.

ووجه المحافظ الجهات المعنية بتذليل جمغ العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

من جانبها، قالت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين، إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 2787 طنا و487 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم إلى 502917 طنا و 34 كيلو قمح.

وأكدت تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

وأضافت وكيلة وزارة التموين أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد 2023 إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية.

فيما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.