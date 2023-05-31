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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة الشرقية يجتمع بهيئة التمريض ويناقش خطة العمل

صدى البلد

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا مع إدارة الطب العلاجي وإدارة التمريض بالمديرية، لمناقشة خطط العمل الحالية والمستقبلية، في ظل الإدارة الجديدة للتمريض، وتقارير المرور الإشرافية على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وآليات تحديث الخطط للوصول إلي تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي.

وذلك اليوم الأربعاء، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور مدير عام الطب العلاجي، ومديرة إدارة التمريض، ومشرفات تمريض العلاجي والرعاية الأولية، والعاملين بإدارة التمريض.

 

ناقش وكيل الوزارة تقارير المرور على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية خلال الفترة الماضية، بعد عرضها تفصيلياً ووضع التقييم الموضوعى لكل مستشفى، بهدف تحليل سلبيات المرور، والوقوف على أوجه الضعف والعمل على تقويمها، وبحث نقاط القوة والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل.

ووجه بتطوير خطة العمل خلال الفترة القادمة، وتحديث قوائم المرور وتقييم المستشفيات، والعرض بها خلال ٤٨ ساعة، كما وجه بتدريب جميع الأطقم الإشرافية على هذه القوائم فور الإنتهاء منها وقبولها، مما يضمن تكثيف المرور على المستشفيات في جميع الفترات الصباحية والمسائية والسهر، وإحكام انتظام سير العمل، والعمل بمنظور استباقي بدلاً من المعالجة التفاعلية للأحداث.

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وأكد "مسعود" خلال حديثه أن ما يشهده العالم من تحولات جذرية متسارعة ولا سيما في المجال الصحي، يتطلب امتلاك القدرة على تحقيق الاستثمار الأمثل للعلم والمعرفة والقدرة على خدمة المريض طوال الوقت

 

وأوضح أن التمريض يعد أحد الأسس الهامة لهذه التحولات في خدمات الرعاية الصحية، ولم يعد جزء مكمل في العملية الصحية، بل له أدوار علمية وبحثية وصحية هامة.

وأشار إلى أن العمل التمريضي يجمع بين أدبيات السلوك الراقي والبعد الإنساني، إضافة إلى ما يتطلبه من معرفة وخبرة في التعامل مع متلقي الرعاية الطبية، وطالب أعضاء الهيئة التمريضية بالحرص على تنمية القدرات والمهارات من أجل تميز الأداء المهني.

كما تناول الاجتماع استعراض أعضاء الهيئة التمريضية لبعض المشكلات التي تواجههم، مستمعا لتطلعاتهم بشأنها، ورؤيتهم ومطالبهم التي يأملون بحثها لتحسين بيئة العمل وتحقيق الرضا الوظيفي لهم

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