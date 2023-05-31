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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نتيجة إعدادية الشرقية بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر موعد ظهور النتيجة

صدى البلد

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انه تجري الأن أعمال تصحيح أمتحانات الصف الثالث الإعدادي علي قدم وساق وجاري الإنتهاء من أعمال التصحيح يليها أعمال رصد الدرجات وحصرها للتأكد من حصول الطلاب علي درجاتهم دون ا أخطاء تذكر.

وأضاف المصدر الي انه من المقرر إعلان النتيجة عقب عرضها علي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وإعتمادها وإعلان اسماء الأوائل علي مستوي المحافظة وإتاحة النتيجة علي الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية من خلال الرابط التالي..
من هنا

وأشار الي ان إجمالي الطلاب الذين تقدمو لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 138 الف طالب وطالبة موزعين علي عدد 761 لجنة علي مستوي 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية .

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فيما تفقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ومحمد رمضان غريب وكيل المديرية لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية ولجنة تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية للاطمئنان على سير تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدراجات والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الكنترول وتقديم كافة التيسيرات لجميع المشاركين في أعمال التصحيح للانتهاء من أعمال التصحيح في الوقت المحدد تمهيداً لإعلان النتيجة.

 

كما تفقد مراحل سير العمل بلجنة النظام والمراقبة ، وأطمئن بنفسه على دقة التصحيح والرصد وأوصى سيادته بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة أجزاء ورقة الإجابة لإعطاء كل طالب حقه وشدد وكيل أول الوزارة على ضرورة تحرى الدقة فى رصد الدرجات قبل الانتهاء من النتيجة.

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