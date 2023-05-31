مياه الشرب وأورمان الشرقية ينتهيان من توصيل الخدمة لـ 2000 أسرة بالمجان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية، ومحدودي الدخل وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة، لتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تحسين مستوى معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

وأشاد المحافظ ، بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتعاونها المثمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير كوب مياه نظيف للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالمجان دون تحملهم أي أعباء مادية، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، إلى أنه تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الشركة وجمعية الأورمان تم توصيل مياه الشرب لعدد 2000 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى مراكز ومدن الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر بواقع 1050 أسرة بمركز الحسينية و 350 أسرة بمدينه منشأه أبو عمر و600 أسرة بمدينة صان الحجر دون تحملهم أي أعباء مادية ، وذلك إيماناً من الشركة بأهمية المشاركة المجتمعية ودورها في التواصل مع هذه الأسر لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوصيل كوب مياه نظيف لهم.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قيام إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بعمل زيارات ميدانية للأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى لبحث حالتهم على الطبيعة تمهيداً لتوصيل المياه لهم ، مؤكداً أن الشركة على استعداد دائم للتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم المساندة للأسر الأكثر إحتياجاً وتوفير كافة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لهم في إطار ما تقره اللوائح والقوانين.