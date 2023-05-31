عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرب وأورمان الشرقية ينتهيان من توصيل الخدمة لـ 2000 أسرة بالمجان

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية، ومحدودي الدخل وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة، لتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تحسين مستوى معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

وأشاد المحافظ ، بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتعاونها المثمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير كوب مياه نظيف للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالمجان دون تحملهم أي أعباء مادية، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، إلى أنه تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الشركة وجمعية الأورمان تم توصيل مياه الشرب لعدد 2000 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى مراكز ومدن الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر بواقع 1050 أسرة بمركز الحسينية و 350 أسرة بمدينه منشأه أبو عمر و600 أسرة بمدينة صان الحجر دون تحملهم أي أعباء مادية ، وذلك إيماناً من الشركة بأهمية المشاركة المجتمعية ودورها في التواصل مع هذه الأسر لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوصيل كوب مياه نظيف لهم.

زراعة الشرقية تُنظم ندوة إرشادية لمهندسي ورؤساء أقسام البساتين

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قيام إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بعمل زيارات ميدانية للأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى لبحث حالتهم على الطبيعة تمهيداً لتوصيل المياه لهم ، مؤكداً أن الشركة على استعداد دائم للتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم المساندة للأسر الأكثر إحتياجاً وتوفير كافة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لهم في إطار ما تقره اللوائح والقوانين.

الأسر الاولى بالرعاية الأكثر احتياجا الجمعيات الأهلية الأولى بالرعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الصرف الصحى المشاركة المجتمعية اورمان توصيل مياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: جوزي مش رومانسي

بتكلفة تتخطى 8 مليارات دولار.. إجراءات جديدة من الحكومة لإنتاج السولار والبنزين

تصفية سياسية أم خلافات عائلية.. العثور على نجل رئيس مخابرات القذافي مقتولا بالرصاص

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

أمطار ورياح وأتربة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء

إعلامي: الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز مقابل لاعبين من القلعة البيضاء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مدير الطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا لا يزال هشا وخطيرا للغاية

قدر الله ما شاء فعل.. مي سليم تطمئن جمهورها على سلامتها من الحادث الأخير

الإعفاء الجمركي على الذهب.. مفاجأة في شراء المصريين للمعدن الأصفر من الخارج

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 81.51 %

فلسطين: نشارك مصر الرؤية السياسية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين

الحوار الوطني.. إنشاء مجلس للتعليم والتدريب يسهم في توحيد الجهود والسياسات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جفاف الشفاه علامة على الإصابة بمشكلة صحية.. اعرف حلها

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لرعد-33 لإحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية

حيوان مهدد بالانقراض يهرب من حديقة الحيوان إلى السوق في بريطانيا.. صور

بـ 160 وليك 2 كيلو فقط.. التموين تطرح لحوم جديدة بهذه الأماكن إزاي تشتري

فيديو

البسة أكلت العصفورات.. حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال بدموعها

مش هكون مرتاحة.. ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة بشأن العمل مع نجلها

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ