تاج الدين: أي مصاب بـ فيروس سي يحصل على علاج كامل ومجانا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن فيروس سي كان من الأمراض الخطيرة التي أصابت ملايين المصريين، مشيرا إلى أن مبادرات علاجه قلصت العدد لأقصى حد.

وقال محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه حتى الآن أي حالة فيروس سي يتم اكتشافها تحصل على علاج كامل ومجانا.

تكلفة قوائم الانتظار لمدة 4 سنوات

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة والتأمين الصحي والمجتمع المدني تحملت 20 مليار جنيه تكلفة قوائم الانتظار لمدة 4 سنوات.