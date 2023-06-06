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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مركز معلومات المناخ يقدم نصائح للمزارعين ومرضي الجيوب الأنفية وحساسية الصدر

الزراعة
الزراعة

قدم الدكتور محمد علي فيهم رئيس مركز معلومات تغير المناج مجموعة من النصائح للمزارعين لتجنب الاثار السلبية لتغيرات المناخ في نهاية الأسبوع،  مشيرا الي ارتفاع درجات الحرارة خلال يومي الأربعاء والخميس مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والاتربة .


وشدد في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامية "انجي أنور"، والمذاع على قناة "etc"، على ضرورة التزام الفلاح برى الأراضي الزراعية صباح الأربعاء او صباح الخميس،  وان يتم الري على مراحل ،  مرة صباحا ومرة مساءا،  وعدم الري أثناء فترة بعد الظهيرة  او منتصف النهار،  وحر من ترك الأراضي الزراعية جافة .


وطالب بضرورة تشديد الاربطة البلاستيك على الصوب الزراعية من مساء الأربعاء ، وربط الواح الطاقة الشمسية جيدا.

 

مرضى الجيوب الأنفية والحساسية


كما دعا مرضى الجيوب الانفية وحساسية الصدر بعدم الخروج الا للضرورة من فترة ما بعد الظهر وحتى غياب الشمس لتجنب الاثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة والرياح المحملة بالأتربة والرمال،  مشيدا بدور الدولة واهتمامها بالمحاور والطرق الرئيسية مما ساهم في تجنب الاثار السلبية لتغيرات الجو وتخفيف الضغط عن الطرق الرئيسية ووسط المدن.


وتوقع خبير المناج ارتفاع ارتفاع في درجات الحرارة فخلال يومي الأربعاء والخميس مصاحب نشاط واضح للرياح المحملة بالرياح والاتربة.

المناخ الرياح الأتربة انجي انور مرضى الجيوب الانفية

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