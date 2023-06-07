امرأة تثير الجدل بفقدانها نصف وزنها بدون حرمان.. تفاصيل

أثارت إمرأة الكثير من الجدل بفقدانها نصف وزنها وتدعى كيلي روجرزو وتبلغ من العمر 45 عامًا تحولًا جذريًا بعد التخلص من نصف وزنها تقريبا للتغير مقاسات ملابسها لتصبح ترتدي مقاس 24 .

جربت الأم ، العديد من الحميات الغذائية ، وتعهدت لنفسها بأن تأخذ ها على محمل الجد ، فقررت كيلي حجز إجازة كل يوم جمعة لمدة 12 أسبوعًا كإجازة سنوية "للتركيز" على تحولها في محاولة لفقدان الوزن .

قالت كيلي روجرزو : "لقد غيرت عاداتي في الأكل تمامًا وفقدت ثمانية أرطال في الأسبوع الأول وحده ، مما دفعها إلى الاستمرار.

"حتى أنها بدأت ممارسة الملاكمة في صالة الألعاب الرياضية وعطلات نهاية الأسبوع والاعتماد على تناول الأطعمة المغذية والعادات الجيدة مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.