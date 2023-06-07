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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الأرميني يلتقي بنظيره الروسي لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي بين البلدين

صدى البلد

اجتمع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين في يريفان، لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأفادت وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية، بأن ميشوستين أكد خلال الاجتماع أن روسيا تقدر العلاقات الأخوية مع أرمينيا ذات الطبيعة الاستراتيجية والحليفة. كما نقلت قوله: "إننا نقدر بصدق علاقاتنا الأخوية، فهي ذات طبيعة استراتيجية وحليفة. واليوم، يتطور التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين روسيا وأرمينيا بشكل نشط وديناميكي، على الرغم من العقوبات الاقتصادية غير القانونية التي فرضها عدد من الدول غير الصديقة".

وأضاف أن التجارة بين أرمينيا وروسيا نمت بنسبة 96% في الفترة من يناير إلى أبريل الماضي، ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 140 مليار روبل.. داعيًا إلى زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين موسكو ويريفان في المستقبل.

كما أعرب أيضًا عن اهتمام بلاده بإطلاق مشروعات جديدة في مجالات الطاقة والتعدين والرقمنة والصناعة الزراعية، فضلاً عن الحوكمة الإلكترونية والمدن الذكية والآمنة والنقل وغيرها من المجالات.

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أنه وفقا لاتفاقيات قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان، "فإننا نقوم بعمل منسق في اتجاه فتح الطرق الاقتصادية وطرق النقل في جنوب القوقاز، حيث أن إنشاء طرق جديدة للبنية التحتية يتماشى مع مصالح جميع البلدان في المنطقة"، بحسب "أرمنبريس". 
 

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