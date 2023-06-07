بوتين يجري اتصالًا بولي العهد السعودي..تفاصيل

أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين”، اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال الكرملين إن "بوتين وبن سلمان ناقشا موضوع ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمي".

وثمن الطرفان بشكل عالٍ مستوى التعاون في إطار منظمة أوبك + للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على النفط.

وأشار بوتين وبن سلمان إلى أهمية الاتفاقات النفطية التي تم التوصل إليها في الاجتماع الوزاري في الرياض، كما ناقشا زيادة العلاقات التجارية وتنفيذ المشاريع في مجالات الاستثمار واللوجستيات والطاقة".